Ứng phó bão Bualoi, Đà Nẵng dự kiến 'đóng cửa biển' từ trưa 27/9

TPO - Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng thông tin liên tục đến các chủ tàu cá đang ở trên biển, tuyệt đối không để tàu thuyền nào bị ảnh hưởng của bão.

Ngày 26/9, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp rà soát công tác ứng phó với bão số 10 (Bualoi). Cuộc họp được kết nối trực tuyến với tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý không được chủ quan trước cơn bão này, nhất là khu vực ven biển. Dự kiến 11h trưa 27/9 thành phố sẽ tạm dừng các hoạt động trên biển nếu thời tiết diễn biến xấu.

Đà Nẵng dự kiến dừng các hoạt động trên biển từ trưa 27/9. Ảnh: Thanh Hiền.

Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thông tin liên tục đến các chủ tàu cá đang ở trên biển, tuyệt đối không để tàu thuyền nào bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời thông tin rộng rãi, thường xuyên để nhân dân nắm rõ về hướng đi và diễn biến của của cơn bão, chủ động ứng phó bão kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị, trường học phải chủ động chằng chống công sở an toàn, không để xảy đến thiệt hại. Các địa phương tập trung rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét để huy động lực lượng chủ động sơ tán người và tài sản khi có mưa lớn xảy ra. Đặc biệt cần có lực lượng canh gác, biển cảnh báo, không để người dân chủ quan lội qua.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, lúc 13 giờ ngày 26/9, tâm bão nằm ở vị trí 12,5 độ vĩ Bắc và 121,3 độ kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 35–40 km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão di chuyển hướng tây tây bắc, di chuyển vào biển Đông và có xu hướng mạnh lên với sức gió cấp 11–12 giật 15.

Từ ngày từ 27 đến 29/9, trên vùng biển và đất liền Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Bualoi và các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.