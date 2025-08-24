Hàng quán ven biển Đà Nẵng hối hả 'chạy bão'

TPO - "Bão không biết đâu mà lần nên từ trưa nay chúng tôi đã xuống thu dọn hết mái che, bàn ghế... Lỡ trong đêm nước dâng, gió to thì không tài nào trở tay kịp", ông Hồ Hoanh (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) nói.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 24 và ngày 25/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16; biển động dữ dội, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.
Các hàng quán cũng chủ động đóng cửa sớm dù trên biển vẫn có khách lui tới. "Mình không chờ các lực lượng nhắc nhở, ai cũng phải nắm tình hình để phòng chống, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn khi mưa bão thôi", một chủ quán chia sẻ.