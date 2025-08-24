Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hàng quán ven biển Đà Nẵng hối hả 'chạy bão'

Thanh Hiền

TPO - "Bão không biết đâu mà lần nên từ trưa nay chúng tôi đã xuống thu dọn hết mái che, bàn ghế... Lỡ trong đêm nước dâng, gió to thì không tài nào trở tay kịp", ông Hồ Hoanh (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) nói.

Hàng loạt hàng quán trên bãi biển Đà Nẵng đang hối hả thu dọn bàn ghế, đồ đạc khi bão số 5 đang tiến gần.

tp-baodn-4.jpg
Trời Đà Nẵng chiều 24/8 âm u, mưa liên tục. Khu vực ven biển ít khách. Các hộ kinh doanh tại đây đã thu dọn ghế nằm, đồ đạc vào chất sát bờ. Theo bà con, trước bất kỳ cơn bão nào, dù lớn hay nhỏ họ cũng đều lo cất giữ tài sản chứ không chủ quan. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-baodn-1.jpg
"Bão không biết đâu mà lần nên từ trưa nay chúng tôi đã xuống thu dọn hết mái che, bàn ghế... Lỡ trong đêm nước dâng, gió to thì không tài nào xoay xở kịp", ông Hồ Hoanh (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) nói.
tp-baodn-3.jpg
tp-baodn-16.jpg
tp-baodn-5.jpg
tp-baodn-2.jpg
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 24 và ngày 25/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16; biển động dữ dội, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.
tp-baodn-11.jpg
Bàn ghế, giường, nệm... đã được thu dọn dần vào trong bờ. Những cây mái che cũng sẽ được hạ xuống di chuyển đến nơi an toàn đề phòng gió mạnh quật hỏng.
tp-baodn-17.jpg
Những đồ đạc nhỏ gọn được bà con mang vào cất trong quầy và khóa kỹ. Bà Nguyễn Thị Dung (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) lo lắng: "Tôi nghe tin bão đợt này kéo dài, đi vào mấy tỉnh phía ngoài, Đà Nẵng mình không vào trực tiếp nhưng thiên tai chẳng ai nói trước được gì nên lo lắm. Cái gì đem cất giữ, chằng buộc được phải làm gấp thôi".
tp-baodn-10.jpg
Một dãy hàng quán đã được tháo sạch mái che trong chiều 24/8. Theo ghi nhận, các hộ kinh doanh dọc biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đều gấp rút thu dọn tài sản, đồ đạc trên bãi biển.
tp-baodn-6.jpg
tp-baodn-9.jpg
tp-baodn-8.jpg
tp-dn.jpg
Các hàng quán cũng chủ động đóng cửa sớm dù trên biển vẫn có khách lui tới. "Mình không chờ các lực lượng nhắc nhở, ai cũng phải nắm tình hình để phòng chống, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn khi mưa bão thôi", một chủ quán chia sẻ.
tp-baodn-18-5684.jpg
Các nhân viên cứu hộ kéo dây phao vào bờ chằng buộc kỹ càng.
tp-baodn-19-6455.jpg
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng yêu cầu người dân, du khách khi xuống biển tắm, vui chơi phải tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ và các lực lượng chức năng.
Thanh Hiền
#bão số 5 #hàng quán ven biển #Đà Nẵng #biển Đà Nẵng #sóng lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục