Hàng quán ven biển Đà Nẵng hối hả 'chạy bão'

TPO - "Bão không biết đâu mà lần nên từ trưa nay chúng tôi đã xuống thu dọn hết mái che, bàn ghế... Lỡ trong đêm nước dâng, gió to thì không tài nào trở tay kịp", ông Hồ Hoanh (tổ kinh doanh dịch vụ số 11) nói.