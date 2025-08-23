Bão số 5 liên tục tăng cấp, Đà Nẵng ra công điện khẩn sẵn sàng ứng phó

TPO - Ngày 23/8, UBND TP Đà Nẵng đã có công điện triển khai các biện pháp để sẵn sàng ứng phó bão số 5.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan, đơn vị, chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình của bão số 5.

Rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt là đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, sông, suối, đồi núi, khai thác khoáng sản… Tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng...

Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển được yêu cầu phải thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Đặc biệt chú ý các phương tiện đang hoạt động tại vùng biển khu vực Hoàng Sa và vịnh Bắc Bộ. Tiến hành kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Dự báo đường đi của bão số 5.

Cùng với đó, chủ động phương án đảm bảo an toàn tàu thuyền và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức kiểm đếm và thường xuyên báo cáo tình hình tàu thuyền cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, căn cứ diễn biến của bão để chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch...

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện được UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện trực ban 24/24, kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời, phải thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt.