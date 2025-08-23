Quảng Trị ứng phó bão số 5

TPO - Sáng 23/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên họp trực tuyến đến các phường, xã, đặc khu bàn biện pháp ứng phó với bão số 5.

Tính đến sáng 23/8, bão số 5 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kết luận: Với tinh thần “chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả”, đề nghị các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong ứng phó với bão số 5.

Trong đó, thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu thông tin dẫn đến bị động, bất ngờ.

Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh duy trì trực ban 24/24, tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ huy các biện pháp ứng phó. Các thành viên Ban Chỉ huy theo phân công nhiệm vụ phải trực tiếp bám sát địa bàn phụ trách, nắm chắc tình hình để kịp thời chỉ đạo tại chỗ, không để bị động, lúng túng.

Khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Kiểm soát chặt chẽ, không để tàu thuyền ra khơi trong khu vực nguy hiểm. Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân tại những khu vực xung yếu như cửa sông, ven biển, vùng trũng thấp khi có tình huống xấu.

UBND các xã miền núi chủ động rà soát, xác định các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu để sơ tán dân. Lưu ý bảo đảm an toàn cho học sinh khi năm học mới sắp bắt đầu.

Có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, nhất là công trình đang thi công, các công trình hạ tầng thiết yếu; chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục kịp thời các sự cố sạt lở, ngập úng.

Chỉ đạo, triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi; bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; nhất là lúa và hoa màu vụ Hè Thu, đặc biệt là tại các vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Các sở, ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công công trình đê, kè, hồ đập thủy lợi thực hiện nghiêm túc biện pháp bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình, người lao động và khu vực hạ du trong mùa mưa bão.

Tổ chức trực ban, kiểm tra, rà soát, vận hành an toàn hồ chứa, đập thủy điện; chủ động phương án điều tiết nước, xả lũ có kiểm soát, bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Không được để xảy ra tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho người dân.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố; bảo đảm dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những địa bàn có nguy cơ chia cắt; chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất khử khuẩn, phương án y tế lưu động để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh. Thông tin phải thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đến nay hầu hết hồ đập trên địa bàn đều nằm ở dưới mức nước chết; chỉ duy nhất hồ chứa nước Phú Vinh đang cho xả với lưu lượng ít, đến ngày mai (24/8) là ngang mực nước chết.