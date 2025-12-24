Cứu 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển Cà Mau

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Lộc
TPO - Trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 5 hải lý, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã phối hợp với ngư dân cứu hộ thành công 13 thuyền viên tàu cá CM-91404-TS va phải đá ngầm rồi chìm.

Chiều 24/12, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng tàu cá của ngư dân hỗ trợ cứu hộ ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Tàu cá CM 91404 TS va phải đá ngầm, dẫn đến phá nước bị chìm. Ảnh: Hoàng Tá.

Trước đó, trưa 24/12, Đồn Biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo tàu cá CM-91404-TS va phải đá ngầm, dẫn đến phá nước và bị chìm, vị trí gặp nạn cách đảo Hòn Chuối khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã điều động cán bộ, chiến sĩ, sử dụng cano và trưng dụng 2 tàu cá của ngư dân ra vị trí tàu chìm cứu nạn.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu cá bị chìm và cứu được 13 thuyền viên an toàn.

Ước tính thiệt hại chìm tau khoảng 2 tỷ đồng.

Đồn Biên phòng Hòn Chuối và ngư dân đang tiếp tục hỗ trợ lai dắt phương tiện gặp nạn về cảng Hòn Chuối để trục vớt, sữa chữa tàu.

Tân Lộc
