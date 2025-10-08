Cứu ngư dân bị chìm tàu trên biển Cà Mau

TPO - Tối 8/10, tin từ Đồn biên phòng Khánh Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cứu vớt kịp thời 1 ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Trước đó, chiều 8/10 Đồn Biên phòng Khánh Tiến (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) nhận được tin báo về việc tàu cá KG-61923-TS do ông Nguyễn Văn Lành (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị sóng to, gió lớn đánh chìm cách cửa Vàm Hương Mai (xã U Minh) khoảng 3 hải lý về hướng Tây.

Thuyền viên trong vụ chìm tàu được cứu vớt an toàn. Ảnh: Hoàng Tá

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Tiến lập tức huy động 2 tàu cá, ngư dân cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương ra khu vực tàu cá bị chìm để hỗ trợ cứu vớt thuyền viên bị nạn.

Đến khoảng 16h30, tổ cứu hộ đã đến vị trí tàu cá KG-61923-TS bị chìm và đã cứu được ông Nguyễn Văn Lành đưa lên tàu vào bờ an toàn. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.