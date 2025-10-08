Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cứu ngư dân bị chìm tàu trên biển Cà Mau

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/10, tin từ Đồn biên phòng Khánh Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cứu vớt kịp thời 1 ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Trước đó, chiều 8/10 Đồn Biên phòng Khánh Tiến (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) nhận được tin báo về việc tàu cá KG-61923-TS do ông Nguyễn Văn Lành (SN 1974, ngụ xã Vĩnh Hoà, tỉnh An Giang) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị sóng to, gió lớn đánh chìm cách cửa Vàm Hương Mai (xã U Minh) khoảng 3 hải lý về hướng Tây.

1000022301.jpg
Thuyền viên trong vụ chìm tàu được cứu vớt an toàn. Ảnh: Hoàng Tá

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Tiến lập tức huy động 2 tàu cá, ngư dân cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương ra khu vực tàu cá bị chìm để hỗ trợ cứu vớt thuyền viên bị nạn.

Đến khoảng 16h30, tổ cứu hộ đã đến vị trí tàu cá KG-61923-TS bị chìm và đã cứu được ông Nguyễn Văn Lành đưa lên tàu vào bờ an toàn. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Tân Lộc
#Cứu hộ thuyền viên trên biển #Chìm tàu #tàu cá #sóng to #thuyền viên #Cà Mau

Xem thêm

Cùng chuyên mục