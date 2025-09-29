Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chìm tàu cá, 2 ngư dân trôi dạt trên biển

Tân Lộc
TPO - Tối 29/9, tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết đơn vị đã cứu được một ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Lúc 15h30 ngày 29/9, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo tàu cá số hiệu CM-02691-TS, trên tàu có 2 thuyền viên, bị phá nước và chìm cách cửa sông Ông Đốc khoảng 5 hải lý về hướng Tây.

2549541935834289865.jpg
Thuyền viên Võ Văn Hiếu được Biên phòng Sông Đốc cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã huy động 2 tàu cá của ngư dân cùng 4 thuyền viên và 6 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực tàu cá bị chìm để hỗ trợ tìm kiếm, cứu thuyền viên bị nạn.

Đến khoảng 16h30, lực lượng đã tìm thấy và cứu được thuyền viên Võ Văn Hiếu (SN 1979, ngụ xã Sông Đốc) đưa vào bờ an toàn. Thuyền viên còn lại đã được tàu cá khác của ngư dân cứu trước đó.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông Hiếu đã ổn định, ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Tân Lộc
