Cà Mau: Nhóm thuyền viên khống chế, bắt thuyền trưởng tàu cá

TPO - Chiều 30/8, tin từ Cơ quan nghiệp vụ (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ bàn giao nhóm thuyền viên khống chế, bắt giữ thuyền trưởng trên tàu cá cho công an tiếp tục điều tra theo quy định.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 29/8, trong quá trình nắm tình hình trên biển, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Cà Mau phát hiện tàu cá BT-92864-TS có dấu hiệu nghi vấn, nên chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Chuối thành lập 1 tổ tuần tra trên biển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu cá có ông N.V.Q (thuyền trưởng) đang bị giữ phía sau buồn lái, trên tàu có 4 thuyền viên.

Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Cà Mau làm việc với đối tượng Trần Minh Luân. Ảnh: Hoàng Tá.

Tổ công tác tiến hành đưa tàu cá và các thuyền viên vào Đồn Biên phòng Sông Đốc để điều tra, làm rõ. Trần Minh Luân (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang cũ - người trực tiếp điều khiển tàu) khai nhận, do thuyền trưởng không cho vào bờ nên đã cùng 3 thuyền viên khác khống chế, bắt giữ ông Q. để lái tàu vào bờ.

Thuyền trưởng Q. cho biết, trong quá trình tàu hoạt động trên biển, ông đã bị 4 thuyền viên trên tàu khống chế, bắt giữ (trói lại bằng dây và băng keo) nhưng sau đó được thả ra. Trong quá trình bị không chế, bắt giữ, ông Q. không bị đánh đập, ngược đãi.