Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau:

Nhóm thuyền viên khống chế, bắt thuyền trưởng tàu cá

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 30/8, tin từ Cơ quan nghiệp vụ (Bộ đội biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ bàn giao nhóm thuyền viên khống chế, bắt giữ thuyền trưởng trên tàu cá cho công an tiếp tục điều tra theo quy định.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 29/8, trong quá trình nắm tình hình trên biển, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Cà Mau phát hiện tàu cá BT-92864-TS có dấu hiệu nghi vấn, nên chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Chuối thành lập 1 tổ tuần tra trên biển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu cá có ông N.V.Q (thuyền trưởng) đang bị giữ phía sau buồn lái, trên tàu có 4 thuyền viên.

540717861-4286464414922168-7626819413068030363-n.jpg
Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Cà Mau làm việc với đối tượng Trần Minh Luân. Ảnh: Hoàng Tá.

Tổ công tác tiến hành đưa tàu cá và các thuyền viên vào Đồn Biên phòng Sông Đốc để điều tra, làm rõ. Trần Minh Luân (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang cũ - người trực tiếp điều khiển tàu) khai nhận, do thuyền trưởng không cho vào bờ nên đã cùng 3 thuyền viên khác khống chế, bắt giữ ông Q. để lái tàu vào bờ.

Thuyền trưởng Q. cho biết, trong quá trình tàu hoạt động trên biển, ông đã bị 4 thuyền viên trên tàu khống chế, bắt giữ (trói lại bằng dây và băng keo) nhưng sau đó được thả ra. Trong quá trình bị không chế, bắt giữ, ông Q. không bị đánh đập, ngược đãi.

Tân Lộc
#tàu cá #biên phòng Cà Mau #thuyền viên #khống chế thuyền trưởng #điều tra tàu cá #bắt giữ thuyền viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục