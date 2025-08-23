Đồng Tháp: Thuyền viên 17 tuổi tử vong khi giúp ghe cát quay đầu

TPO - Trong lúc bơi vào bờ để buộc dây ghe, T. bị đuối nước mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 60 mét.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 1 thuyền viên bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/8, Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ ông H.H.T (SN 1977, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp) về việc N.C.T (SN 2008, ngụ ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh) bị đuối nước tử vong.

Trước đó, ông H.H.T cùng N.C.T đi trên ghe chở vật liệu cát mang biển kiểm soát ĐT 262.93, lưu thông trên sông Sở Hạ (tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, phường Hồng Ngự, phương tiện quay đầu.

Lúc này, N.C.T nhảy xuống sông bơi vào bờ để ông H.H.T quăng dây cho buộc, nhằm hỗ trợ ghe cát quay đầu thuận lợi. Sau đó, N.C.T bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường xác minh và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều 22/8, thi thể N.C.T được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ đuối nước khoảng 60 mét.