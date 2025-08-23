Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đồng Tháp:

Thuyền viên 17 tuổi tử vong khi giúp ghe cát quay đầu

H. Bằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc bơi vào bờ để buộc dây ghe, T. bị đuối nước mất tích. Thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 60 mét.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 1 thuyền viên bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/8, Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ ông H.H.T (SN 1977, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp) về việc N.C.T (SN 2008, ngụ ấp Long Thạnh A, xã Long Khánh) bị đuối nước tử vong.

Trước đó, ông H.H.T cùng N.C.T đi trên ghe chở vật liệu cát mang biển kiểm soát ĐT 262.93, lưu thông trên sông Sở Hạ (tỉnh Đồng Tháp).

Khi đến thủy phận thuộc ấp Tân Hòa Thuận, phường Hồng Ngự, phương tiện quay đầu.

Lúc này, N.C.T nhảy xuống sông bơi vào bờ để ông H.H.T quăng dây cho buộc, nhằm hỗ trợ ghe cát quay đầu thuận lợi. Sau đó, N.C.T bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường xác minh và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều 22/8, thi thể N.C.T được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ đuối nước khoảng 60 mét.

H. Bằng
#Thuyền viên đuối nước #Truy tìm thi thể nạn nhân #Công an Đồng Tháp điều tra #Vụ tai nạn sông nước #Cứu người đuối nước #Bình an trên sông #Tử vong do đuối nước #Phòng chống đuối nước trẻ em #An toàn khi đi sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục