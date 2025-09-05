Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tàu cá bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên trôi dạt được cứu

TPO - Sóng lớn làm tàu cá số hiệu BL-2412-TS bị chìm, 4 thuyền viên trên tàu trôi dạt trên biển nhiều giờ đã được cứu về bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Cái Cùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển.

Trước đó, chiều 4/9, Đồn Biên phòng Cái Cùng nhận thông tin tàu cá BL-2412-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1988) làm thuyền trưởng bị chìm trên biển, 4 thuyền viên trôi dạt đã được tàu cá gần đó cứu. Tuy nhiên, do cửa biển Cái Cùng cạn, tàu cá trên không thể đưa các thuyền viên gặp nạn vào bờ, trong khi có một thuyền viên sức khỏe yếu.

538910263-1496065491839839-6802369999884335377-n.jpg
Đồn Biên phòng Cái Cùng đã chăm sóc y tế ban đầu và đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh: Đồn Biên phòng Cái Cùng cung cấp.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cái Cùng đã huy động vỏ lãi cùng 3 cán bộ biên phòng ra tiếp cận tàu cá để đón 4 thuyền viên gặp nạn vào bờ và chăm sóc y tế ban đầu. Hiện sức khỏe các thuyền viên đều phục hồi tốt.

Qua xác minh, cả 4 thuyền viên đều làm trên tàu cá số hiệu BL-2412-TS, tàu xuất bến ngày 2/9, từ cửa biển Cái Cùng. Sáng 4/9, khi đánh bắt cách cửa biển Cái Cùng khoảng 12 hải lý, tàu gặp sóng to, gió lớn đánh chìm.

Các thuyền viên trôi dạt nhiều giờ trên biển, sau đó được tàu cá hoạt động gần đó phát hiện, cứu vớt.

