Cà Mau tiêu hủy hàng trăm vũ khí, đồ chơi nguy hiểm

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tổ chức tiêu hủy hơn 800 vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm được người dân giao nộp, thu hồi, thu gom trong thời gian qua.

Các loại vụ khí, công cụ hỗ trợ được tiêu hủy. Ảnh: T.Thức.

Ngày 24/12, Công an Cà Mau tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ được thu gom do người dân giao nộp và tiếp nhận của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 386 vũ khí, 435 công cụ hỗ trợ, 5 đồ chơi nguy hiểm.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - ông Lữ Quang Ngời đã có thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong đó kêu gọi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc chế tạo, sản xuất, mua bán… vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.