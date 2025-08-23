Bão số 5 hướng về Thanh Hóa - Quảng Trị, liên tục tăng cấp

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/8), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, tên quốc tế là Kajiki. Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh, ngay từ đêm mai (24/8) đã gây mưa và gió mạnh cho ven biển Bắc Trung bộ, trọng tâm là Thanh Hoá đến Quảng Trị.

Vào 7h sáng nay (23/8), tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía đông đông bắc với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm nay (23/8), bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và liên tục tăng cấp. Đến 7h sáng 24/8, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Trong ngày và đêm 24/8, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh thêm. Đến 7h sáng 25/8, tâm bão trên vùng biển Thanh Hoá đến Huế với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo trong ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với cường độ rất mạnh, sau đó đi sâu vào khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 26/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi của bão số 5.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) hôm nay có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Vùng ven biển Thanh Hoá-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2m.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Các khu vực còn lại mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ ngày 25-26/8, Hà Nội và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.