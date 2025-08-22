PVcomBank ủng hộ 1 tỷ đồng giúp Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 9/8/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã trao tặng 1 tỷ đồng cho nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 3 (bão Wipha) gây ra. Khoản kinh phí được chuyển trực tiếp vào tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, ưu tiên hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2025, bão Wipha đã đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng Nghệ An có 4 người tử vong, gần 7.500 ngôi nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng nặng, 3 cầu treo bị cuốn trôi, nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Hàng ngàn hecta hoa màu và ao nuôi thủy sản mất trắng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.500 tỷ đồng về nhà ở và gần 1.400 tỷ đồng về hạ tầng giao thông.

Với mong muốn sẻ chia khó khăn và tiếp thêm nguồn lực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, ngày 09/8/2025, PVcomBank đã trao tặng 1 tỷ đồng từ ngân sách an sinh xã hội hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Khoản kinh phí này được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông qua tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh, ưu tiên dành cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất.

PVcomBank hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời của PVcomBank, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Bà Vũ Thị Nga Hằng - Giám đốc Khối Vận hành PVcomBank, đại diện Ngân hàngchia sẻ tại lễ trao tài trợ: “Chúng tôi tin rằng giá trị của Ngân hàng không chỉ nằm ở những con số kinh doanh, mà còn ở sự gắn kết và sẻ chia với cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội. Với số tiền hỗ trợ này, chúng tôi hy vọng góp phần phần chung tay giúp đỡ, đồng hành cùng chính quyền và bà con Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”.

Sự đồng hành của PVcomBank không chỉ mang đến nguồn lực thiết thực cho người dân vùng thiên tai mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh một Ngân hàng nhân văn, trách nhiệm, luôn gắn sự phát triển với lợi ích xã hội và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.