Miền Bắc thời tiết đẹp trước khi đón mưa lớn

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (23/8), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, nắng nhẹ, riêng vùng núi chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Trung hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa dông.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng gián đoạn, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, vào sáng sớm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió đông bắc đến bắc 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ đêm mai (24/8), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

nang-2609.jpg
Miền Bắc hôm nay nắng nhẹ, ít mưa. Ảnh minh hoạ: Như Ý.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ đêm 24-27/8, do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 32-34 độ.

Lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Dự báo những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng #mưa dông #bão số 5

