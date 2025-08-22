Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vượt hiểm nguy mang lương thực đến dân bản bị cô lập sau lũ

Ngọc Tú

TPO - Lũ cuốn trôi đường khiến nhiều tuyến giao thông ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị chia cắt. Trước tình thế này, bộ đội, dân quân và lực lượng chức năng đã vượt hiểm nguy vận chuyển lương thực đưa vào giúp người dân bản biên giới đang bị cô lập.

Video lực lượng chức năng vận chuyển lương thực vào giúp dân bản bị cô lập sau lũ.
tp-img-9960.jpg
Gần 1 tháng sau trận lũ lịch sử, chính quyền địa phương, nhân dân xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) vẫn đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả. Trong đó, nhiều khu dân cư bị mất đường giao thông dẫn đến bị cô lập﻿, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
tp-5.jpg
Bản Cha Nga (xã Mỹ Lý) là một trong những bản thiệt hại lớn, đường giao thông độc đạo nối trung tâm xã bị đứt hoàn toàn khiến dân bản bị cô lập.
13.jpg
Toàn bản có 92 hộ dân thì trận lũ﻿ đã cuốn trôi toàn bộ nhà của 35 hộ. Ngoài ra có hàng chục hộ dân khác bị ngập nước, bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.
10.jpg
5.jpg
Lãnh đạo xã Mỹ Lý cho biết, bản Cha Nga bị cô lập nên những ngày qua cán bộ xã, bộ đội, dân quân tự vệ phải nhiều lần vượt sông, vượt núi gùi lương thực lên tiếp tế cho người dân.
12.jpg
“Đường bị lũ làm sạt lở như vách núi dựng đứng nên rất nguy hiểm. Cán bộ, bộ đội, dân quân tự vệ phải vượt đường sông, men theo vách núi mới gùi được lương thực đưa đến người dân”, ông Vi Đình Hợi - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Mỹ Lý nói.
2.jpg
Lực lượng chức năng phải len lỏi qua những vách đá dựng đứng, một bên là núi một bên là mép sông.
1.jpg
Tuy nguy hiểm nhưng các cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ vẫn quyết tâm gùi hàng đưa vào cho dân bản Cha Nga.
8.jpg
Để đi được đến bản Cha Nga phải đi nhiều chặng vượt sông, vượt đường núi.
11.jpg
3.jpg
Đường đi khó khăn nguy hiểm nên mỗi lần đi, các cán bộ chiến sĩ chỉ mang được một lượng lương thực nhất định.
14.jpg
Những ngày qua, một số người dân bản Cha Nga cũng vượt núi, vượt sông ra trung tâm xã để nhận hàng tiếp tế.
17.jpg
16.jpg
Người dân cõng hàng cứu trợ về bản làng.
15.jpg
Dù cách trung tâm xã chỉ 21km nhưng phải mất 6 giờ đồng hồ mọi người mới có thể đi đến bản Cha Nga.
Ngọc Tú
#mưa lũ #lũ #người dân #cô lập #gùi lương thực giúp người dân #mang lương thực tiếp tế người dân #Mỹ Lý #lũ lụt #lũ lịch sử

Xem thêm

Cùng chuyên mục