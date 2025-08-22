Vượt hiểm nguy mang lương thực đến dân bản bị cô lập sau lũ

TPO - Lũ cuốn trôi đường khiến nhiều tuyến giao thông ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị chia cắt. Trước tình thế này, bộ đội, dân quân và lực lượng chức năng đã vượt hiểm nguy vận chuyển lương thực đưa vào giúp người dân bản biên giới đang bị cô lập.
Lãnh đạo xã Mỹ Lý cho biết, bản Cha Nga bị cô lập nên những ngày qua cán bộ xã, bộ đội, dân quân tự vệ phải nhiều lần vượt sông, vượt núi gùi lương thực lên tiếp tế cho người dân.
Đường đi khó khăn nguy hiểm nên mỗi lần đi, các cán bộ chiến sĩ chỉ mang được một lượng lương thực nhất định.