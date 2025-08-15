Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An chi 300 tỷ đồng sửa đường hư hỏng sau mưa lũ lịch sử

Thu Hiền
TPO - Tỉnh Nghệ An chi 300 tỷ đồng để sửa chữa 10 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị hư hỏng nặng sau đợt lũ lịch sử vừa qua.

Sáng 15/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định 2598/QĐ-UBND ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên 10 tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị hư hỏng trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3.

Theo đó, các tuyến quốc lộ 16, quốc lộ 7, quốc lộ 48, quốc lộ 48C và các tuyến đường tỉnh 541, 543, 543D, 543C, 543B và 544 bị hư hỏng nặng sau đợt lũ lịch sử sẽ được sửa chữa nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

526746825-3779316082200937-7593931756011742373-n.jpg
Quốc lộ 7 bị sạt lở nghiêm trọng

Tại các vị trí sạt lở gây đứt đường sẽ được sửa chữa hoặc mở đường tránh cục bộ để thông xe tạm, sau đó hoàn thiện cho thông xe bình thường. Đối với các vị trí sạt lở taluy âm ăn sâu vào nền và mặt đường, thực hiện gia cố bằng kè rọ thép đá hộc hoặc dùng cọc thép tạo tường chắn chống sụt.

Đối với các vị trí sạt lở taluy dương, đất đá từ thượng nguồn tràn về bồi lấp mặt đường và công trình trên tuyến sẽ được hốt dọn đất đá sạt trượt gây bồi lấp mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt và thoát nước. Khi cần gia cố ổn định chân taluy dương thì sử dụng kè rọ thép đá hộc hoặc giải pháp kỹ thuật khác phù hợp.

Dự án do Sở Xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Việc thi công sẽ được thực hiện trong năm 2025, với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân và phương tiện.

26.jpg
Mưa lũ khiến hạ tầng giao thông Nghệ An thiệt hại

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã khiến tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề. Mưa lũ cướp đi sinh mạng 4 người, làm 4 người bị thương; 484 căn nhà bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi; hơn 2.300 nhà bị hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình, đường sá bị tàn phá. Tổng thiệt hại ước tính hơn 3.800 tỷ đồng; riêng hạ tầng giao thông thiệt hại gần 1.450 tỷ đồng.

Thu Hiền
#sửa chữa đường hư hỏng Nghệ An #quốc lộ sau mưa lũ #giao thông sau bão số 3 #đầu tư sửa đường tỉnh Nghệ An #thiệt hại hạ tầng giao thông Nghệ An #kinh phí sửa đường 300 tỷ #khắc phục hậu quả thiên tai #đường sạt lở Nghệ An #bảo đảm an toàn giao thông Nghệ An #dự án sửa chữa đường năm 2025

