VRG hỗ trợ gần 1 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Từ ngày 8 – 12/8/2025, đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) do ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT dẫn đầu đã trực tiếp đến Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Thanh Hóa trao quà, động viên người dân và công nhân cao su khắc phục khó khăn sau bão lũ.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là bốn địa phương trên. Hậu quả khiến nhiều người thiệt mạng, tài sản, nhà cửa, hoa màu và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG (thứ 5 từ phải sang) trao 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục bão lũ

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai, VRG đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào, người lao động tại các địa phương bị ảnh hưởng, hỗ trợ tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, gồm: Điện Biên 300 triệu đồng, Nghệ An 300 triệu đồng, Sơn La 150 triệu đồng và mỗi công ty cao su bị ảnh hưởng (Công ty CP Cao su Điện Biên, Công ty CP Cao su Sơn La, Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An) 50 triệu đồng.

Ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG (thứ 5 từ trái sang) trao 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên khắc phục bão lũ

Lãnh đạo các tỉnh đã báo cáo nhanh tình hình khắc phục hậu quả, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ kịp thời của VRG, coi đây là nguồn động viên to lớn giúp người dân và người lao động sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên VRG đối với cộng đồng, nhất là các địa phương có dự án, đơn vị thành viên của Tập đoàn.