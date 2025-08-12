Xây hơn 500 căn nhà và trường học cho người dân vùng lũ Nghệ An

TPO - Bộ Công an và tỉnh Nghệ An đã phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học mới cho học sinh ở các xã miền núi Nghệ An bị thiệt hại sau trận lũ lịch sử.

Ngày 12/8, tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm triển khai xây dựng 500 căn nhà và trường học mới cho người dân tại xã các miền núi Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi người dân, chính quyền địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Theo thống kê, đợt lũ lụt xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua đã khiến 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra có 2.328 căn nhà bị thiệt hại dưới 70%. Nhiều tài sản, diện tích hoa màu, công trình công cộng bị lũ cuốn trôi, làm hư hỏng, gây thiệt hại khoảng 3.800 tỉ đồng. Riêng các cơ sở giáo dục bị thiệt hại 100 tỉ đồng.

Sẻ chia những thiệt hại, mất mát của chính quyền địa phương và người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đề xuất Bộ Công an xin chủ trương hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Đầu tháng 8 vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng người dân và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Ở đợt cao điểm này, Bộ Công an sẽ hỗ trợ xây dựng mới 500 căn nhà cho người dân các xã miền núi Nghệ An đã bị lũ cuốn trôi hoặc thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng.

Tại lễ phát động, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đồng bào các xã miền Tây Nghệ An nói chung và người dân xã Mỹ Lý nói riêng trong đợt mưa lũ vừa qua.

"Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân - dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân", Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ tại lễ phát động.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Công an luôn đồng cảm và đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An trong nhiều sự kiện lớn, nhất là công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo với 3.553 căn nhà cho người nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu tại lễ phát động.

Lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm hôm nay mới chỉ là bước đầu, nhưng là động lực để tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào, trường học cho học sinh vùng cao.

"Đây là một thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có sự vào cuộc rất quyết liệt, khẩn trương, khoa học và có sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ để giúp người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường để được học tập trước thềm khai giảng năm học mới; đồng thời, phải lưu ý và thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công công trình, nhất là trong giai đoạn triển khai đồng loạt", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cho hay.

Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà, mô hình sinh kế cho người dân vùng lũ.

Trong lễ phát động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an đến người dân, các em học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao mô hình sinh kế tới các hộ nghèo tại 17 xã miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.