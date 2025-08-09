Bắc Ninh hỗ trợ 9 tỷ đồng tặng 3 tỉnh bị bão lũ

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ 9 tỷ đồng tặng 3 tỉnh bị bão lũ gồm Điện Biên, Sơn La và Nghệ An (mỗi tỉnh 3 tỷ đồng). Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh vận động xã hội hóa tặng mỗi tỉnh 50 bồn chứa nước. Tỉnh Bắc Ninh thành lập 3 đoàn công tác đi trao tiền hỗ trợ 3 tỉnh này. Tỉnh Bắc Ninh mong muốn tỉnh Điện Biên, Sơn La và Nghệ An sớm khắc phục hậu quả của bão số 3 vừa xảy ra.

Tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bão lũ.

Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Hà trao 3 tỷ đồng trích từ ngân sách tỉnh Bắc Ninh nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa bão; trao tặng 50 bồn chứa nước (trị giá 75 triệu đồng) phục vụ sinh hoạt cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã đến xã Con Cuông trực tiếp thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa bão.