Mưa lũ sau bão diễn biến phức tạp ở Thanh Hóa, Nghệ An

TPO - Dự báo trong đêm nay và ngày mai (23/7), mưa do hoàn lưu bão Wipha sẽ tập trung chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An, phía nam Phú Thọ và Sơn La. Sông Mã của Thanh Hóa và sông Cả của Nghệ An có thể đón lũ lên từ 3-6m.