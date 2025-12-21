Thông xe hạn chế cầu Đại Ngãi 2, ô tô dưới 16 chỗ được lưu thông

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa thống nhất phương án thông xe hạn chế cầu Đại Ngãi 2 trên Quốc lộ 60, cho phép xe thô sơ và ô tô chở người dưới 16 chỗ lưu thông tạm thời.

Theo đó, các phương tiện xe thô sơ và ô tô chở người dưới 16 chỗ được phép lưu thông qua cầu Đại Ngãi 2 nối bờ phía Cần Thơ với Cù Lao Dung. Phương tiện đi từ Quốc lộ 91B (Nam Sông Hậu) qua đường huyện 10, đi qua cầu Đại Ngãi 2 để sang Cù Lao Dung và ngược lại. Phương án này nhằm từng bước khai thác hiệu quả công trình, giảm áp lực giao thông trong khu vực khi dự án chưa hoàn thành toàn bộ.

Cầu Đại Ngãi 2

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) khẩn trương lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV và chính quyền địa phương tổ chức giao thông an toàn tại khu vực cầu và các nút giao liên quan; thông tin rộng rãi đến người dân về thời gian, phạm vi thông xe.

Công an thành phố cùng UBND các xã An Thạnh, Đại Ngãi được giao nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông qua khu vực, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tế khai thác để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án nếu cần thiết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu trên Quốc lộ 60 nối TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Sóc Trăng và Trà Vinh), với tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Dự án gồm gói thầu thi công cầu Đại Ngãi 2 (khởi công tháng 10/2023), và thi công cầu Đại Ngãi 1 (thi công từ tháng 12/2024), với đoạn kết nối 2 cầu là Cù Lao Dung.

Cầu Đại Ngãi 2 có chiều dài hơn 862m, rộng 17,5m, gồm 13 nhịp, trong đó nhịp dài nhất 330m.

Toàn bộ dự án cầu Đại Ngãi (gồm cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2) có tổng chiều dài tuyến hơn 15km. Điểm đầu dự án giao với Quốc lộ 54 tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh); điểm kết nối trên Cù Lao Dung; điểm cuối kết nối với Quốc lộ Nam Sông Hậu tại xã Đại Ngãi, TP. Cần Thơ (trước đây là huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Khi hoàn thành, dự án sẽ thông tuyến Quốc lộ 60, rút ngắn khoảng 80km quãng đường từ các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long đi TPHCM so với lộ trình qua Quốc lộ 1 góp phần giảm tải cho trục giao thông huyết mạch này, tăng năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch khu vực ven biển phía Nam.