Cầu Đại Ngãi 2 chưa thông xe, dân vẫn tự ý phá rào chắn đi qua

TPO - Dù chưa cho phép xe lưu thông qua cầu Đại Ngãi 2, nhà thầu cũng dựng rào chắn và biển cảnh báo, nhưng khu vực công trường vẫn bị nhiều người dân tự ý phá rào để vào đi lại, bắc ván cho xe máy lên xuống, thậm chí đưa cả hàng rong vào bán trên cầu.

Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư Dự án cầu Đại Ngãi cho biết, vừa có văn bản gửi chính quyền và Công an các xã Đại Ngãi, An Thạnh (TP. Cần Thơ) đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân không tự ý vào công trường Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 (gồm cầu Đại Ngãi 1 và 2).

Người dân lên cầu Đại Ngãi 2 dù cầu chưa thông xe, chưa cho phép qua lại.

Theo Ban Quản lý Dự án 85, hiện phần cầu chính của cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành thi công, nối thông phía bờ thuộc xã Đại Ngãi với Cù lao Dung thuộc xã An Thạnh (Cần Thơ). Tuy nhiên, phần đường hai đầu cầu đang trong thời gian gia tải chờ lún, nên chưa hoàn thành. Phải chờ hết lún mới dỡ tải để thi công mặt đường dẫn.

Trước đó, ngày 1/8, phần cầu chính đã mở cho người dân lưu thông tạm trong 3 ngày, sau đó đóng tới nay. Trên công trường, chủ đầu tư, nhà thầu đã bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo và rào chắn (biển báo, dây phản quang, dải phân cách cứng...) nhằm ngăn người không phận sự vào khu vực thi công, không lên cầu.

Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra tình trạng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để vào công trường, đi lại lên cầu, lắp ván tạo dốc qua dải phân cách để đưa xe máy, xe đạp qua cầu. Thậm chí, một số người dân còn vào cầu buôn bán hàng rong, leo trèo, đứng lên lan can thép...

Dù nhà thầu đã bố trí thêm người để bảo vệ, nhắc nhở, vận động người dân không vào cầu và phạm vi công trường. Tuy nhiên, lượng người lên cầu quá đông, gây khó khăn trong kiểm soát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, thất thoát tài sản công và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trong thời gian hoàn thiện thủ tục đưa công trình vào sử dụng, khai thác tạm, để bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh trật tự, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị UBND xã Đại Ngãi, xã An Thạnh và Công an 2 xã phối hợp vận động, tuyên truyền để người dân không lên cầu, không vào công trường, bảo vệ tài sản quốc gia và an toàn cho người dân.

Liên quan tình trạng trên, Chủ tịch UBND xã An Thạnh cũng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn. UBND xã đề nghị Ban Quản lý Dự án 85 hỗ trợ lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực cấm vào công trường cầu Đại Ngãi 2, đoạn qua địa bàn xã. Công an xã được yêu cầu tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp tháo dỡ rào chắn, vào công trường hoặc buôn bán hàng rong trong phạm vi thi công.

Cầu Đại Ngãi 2 chờ ngày thông xe.

Trước đó, ngày 4/8, Ban Quản lý Dự án 85 đã tạm ngừng cho phương tiện lưu thông qua cầu Đại Ngãi 2, đoạn từ nút giao Quốc lộ Nam Sông Hậu (xã Đại Ngãi) đến nút giao huyện lộ 10 (xã An Thạnh) sau 3 ngày cho phép lưu thông tạm, nhằm bảo đảm an toàn thi công.