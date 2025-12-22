Những phần quà nghĩa tình tiếp sức học sinh vùng cao Đắk Lắk vượt khó học tốt

TPO - Sáng thứ Hai đầu tuần, tại buổi chào cờ ý nghĩa, đại diện Báo Tiền Phong đã mang những phần quà quyên góp từ các nhà hảo tâm tới trao tặng cho 2 trường học ở xã Tuy An Tây, Đắk Lắk.
Chỉ trong hơn 10 ngày, với sự chung tay của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, Trường TH, THCS&THPT Fansipan (Thanh Hóa) đã quyên góp được 86 triệu đồng, với mong muốn dành tặng cho những điểm trường còn nhiều khó khăn do bão lũ gây ra.
Trường TH&THCS An Xuân hiện có 327 học sinh với 22 giáo viên. Học sinh chủ yếu là con em các gia đình làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn, trường lại nằm ở khu vực vùng cao nên việc đi lại, học tập của các em gặp không ít trở ngại. Đợt bão số 13 vừa qua đã làm tốc mái 3 phòng học và 2 phòng thư viện, nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà trường bị ngã đổ.
Tại chương trình, cô Long cảm ơn chân thành Báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm. Theo bà, những món quà rất thiết thực và ý nghĩa đối với thầy trò nhà trường; không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.
Theo thầy Tân, những phần quà là sự động viên rất lớn đối với thầy và trò nhà trường. "Mong các em học sinh cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện chăm ngoan để đáp lại tình cảm của Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm”, thầy Tân bày tỏ.