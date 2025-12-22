Những phần quà nghĩa tình tiếp sức học sinh vùng cao Đắk Lắk vượt khó học tốt

TPO - Sáng thứ Hai đầu tuần, tại buổi chào cờ ý nghĩa, đại diện Báo Tiền Phong đã mang những phần quà quyên góp từ các nhà hảo tâm tới trao tặng cho 2 trường học ở xã Tuy An Tây, Đắk Lắk.