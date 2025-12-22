Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Những phần quà nghĩa tình tiếp sức học sinh vùng cao Đắk Lắk vượt khó học tốt

Trương Định

TPO - Sáng thứ Hai đầu tuần, tại buổi chào cờ ý nghĩa, đại diện Báo Tiền Phong đã mang những phần quà quyên góp từ các nhà hảo tâm tới trao tặng cho 2 trường học ở xã Tuy An Tây, Đắk Lắk.

tp-c_img-9682.jpg
Sáng 22/12, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Đoàn xã Tuy An Tây tổ chức chương trình trao quà﻿ hỗ trợ cho Trường TH&THCS An Xuân, Trường TH&THCS Nguyễn Hoa, điểm trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn xã.
tp-c_img-9686.jpg
Thừa ủy quyền của Ban Biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ đã trực tiếp đến hai điểm trường trao tặng quà cho nhà trường và các em học sinh.
tp-c_img-9707.jpg
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước tình hình bão lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung và Tây Nguyên, tiếp nối truyền thống thiện nguyện, Trường TH, THCS&THPT Fansipan (Thanh Hóa) đã phát động quyên góp ủng hộ các trường học bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai﻿.
tp-c_img-9704.jpg
tp-c_img-9790.jpg
Chỉ trong hơn 10 ngày, với sự chung tay của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, Trường TH, THCS&THPT Fansipan (Thanh Hóa) đã quyên góp được 86 triệu đồng, với mong muốn dành tặng cho những điểm trường còn nhiều khó khăn do bão lũ gây ra.
tp-c_img-9726.jpg
Thông qua kết nối với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Báo Tiền Phong﻿ và các đơn vị tài trợ đã lựa chọn hai điểm trường trên tại xã Tuy An Tây để trao hỗ trợ, góp phần giúp thầy và trò khắc phục thiệt hại, ổn định việc dạy và học. Ngoài ra, Nhà sách Tiền Phong (Công ty CP Tiền Phong) cũng trao tặng 10.000 quyển vở cho học sinh hai trường.
tp-c_img-9671.jpg
tp-c_img-9675.jpg
Trường TH&THCS An Xuân hiện có 327 học sinh với 22 giáo viên. Học sinh chủ yếu là con em các gia đình làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn, trường lại nằm ở khu vực vùng cao nên việc đi lại, học tập của các em gặp không ít trở ngại. Đợt bão số 13 vừa qua đã làm tốc mái 3 phòng học và 2 phòng thư viện, nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà trường bị ngã đổ.
tp-c_img-9710.jpg
Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, hi vọng sẽ tiếp thêm động lực để thầy cô và các em học sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt; giúp các em ngày càng trưởng thành, trở thành con ngoan, trò giỏi, đóng góp cho quê hương và xã hội”.
tp-c_img-9721.jpg
Cô Dương Thị Long - Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Xuân, trao tặng vở cho các em học sinh, sau khi tiếp nhận từ Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm.
tp-c_img-9742.jpg
tp-c_img-9757.jpg
Tại chương trình, cô Long cảm ơn chân thành Báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm. Theo bà, những món quà rất thiết thực và ý nghĩa đối với thầy trò nhà trường; không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.
tp-c_img-9824.jpg
Thầy Phạm Ngọc Tân - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Nguyễn Hoa, bày tỏ niềm vui khi đón nhận những phần quà ý nghĩa từ Báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm. Thầy Tân cho biết, toàn trường hiện có 437 học sinh. Bão số 13 cũng khiến nhiều dãy phòng học của trường bị tốc mái, ảnh hưởng lớn đến hoạt động giảng dạy.
tp-c_img-9805.jpg
tp-c_img-9821.jpg
Theo thầy Tân, những phần quà là sự động viên rất lớn đối với thầy và trò nhà trường. "Mong các em học sinh cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện chăm ngoan để đáp lại tình cảm của Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm”, thầy Tân bày tỏ.
tp-c_img-9676.jpg
Theo ông Phạm Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy An Tây, Bí thư Đoàn xã, các phần quà mà Báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm trao tặng đã kịp thời chia sẻ những khó khăn với các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn xã, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn trong công tác dạy và học tại địa phương...
Trương Định
