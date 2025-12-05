Thêm nhiều tập vở, giày dép đến với học sinh vùng lũ

TS. Lê Thị Minh Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE đã thay mặt Ban Giám hiệu và cán bộ, nhân viên, người lao động nhà trường gửi đến báo 1.000 tập vở để tặng các em học sinh vùng lũ trong hành trình trở lại trường.
Đặc biệt, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE cũng thực hiện chương trình học bổng “Vượt lũ - Vững tương lai”. Theo đó, trường sẽ miễn 100% học phí học kỳ I cho các bạn trở thành tân sinh viên của trường trong mùa tuyển sinh năm 2026 tới đây có hộ khẩu tại các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua gồm: Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai. Đối với những sinh viên cũng có hộ khẩu tại 8 địa phương nói trên đang theo học tại trường hiện nay sẽ được tặng 50% học phí của học kỳ tiếp theo trong năm học 2025-2026 này.
Thông qua Báo Tiền Phong, TS. Lê Thị Minh Tâm bày tỏ mong muốn gửi tấm lòng của nhà trường đến đồng bào, bà con đã bị ảnh hưởng của bão lụt, với những phần quà học bổng cùng vật phẩm thiết thực. “Với những em có hoàn cảnh đặc biệt, nhà trường sẽ hỗ trợ hết mình để các em yên tâm học tập”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.
Trong ngày 5/12, anh Đặng Quốc Sang - nhà sáng lập và CEO Công ty TNHH SX & TM GOYA Việt Nam đã trao biểu trưng 1.288 đôi giày - dép để gửi đến các em học sinh, thầy cô và nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.
Đại diện Báo Tiền Phong nhận biểu trưng quà tặng bà con vùng lũ từ đại diện Công ty TNHH SX & TM GOYA.
Báo Tiền Phong tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân… đồng hành cùng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân và các em nhỏ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Báo Tiền Phong phát động chương trình: Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Mỗi sự đóng góp - dù nhỏ bé - đều là điểm tựa thiết thực, là lời động viên ấm áp, là ánh sáng thắp lên hy vọng nơi những vùng đất còn đang ngổn ngang sau mưa lũ.
Thông tin tiếp nhận ủng hộ:
1. Qua tài khoản của báo Tiền Phong
Tên tài khoản: Báo Tiền Phong
Số tài khoản: 1230062175
Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: <Tên doanh nghiệp/cá nhân> – Ủng hộ đồng bào vùng lũ
Liên hệ hỗ trợ:
Doanh nghiệp, đối tác: 0909 559 988
Cá nhân: 090 435 4595