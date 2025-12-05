Thêm nhiều tập vở, giày dép đến với học sinh vùng lũ

TPO - Hưởng ứng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” do Báo Tiền Phong kêu gọi, ngày 5/12, nhiều đơn vị đã đến Báo Tiền Phong - Cơ quan đại diện tại TPHCM trao tặng nhiều phần quà thiết yếu để tiếp tục chung tay giúp người dân, học sinh vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

TS. Lê Thị Minh Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE đã thay mặt Ban Giám hiệu và cán bộ, nhân viên, người lao động nhà trường gửi đến báo 1.000 tập vở để tặng các em học sinh vùng lũ trong hành trình trở lại trường.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Đảng ủy viên, Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM tiếp nhận tấm lòng từ Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE

Đặc biệt, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSPACE cũng thực hiện chương trình học bổng “Vượt lũ - Vững tương lai”. Theo đó, trường sẽ miễn 100% học phí học kỳ I cho các bạn trở thành tân sinh viên của trường trong mùa tuyển sinh năm 2026 tới đây có hộ khẩu tại các địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua gồm: Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai. Đối với những sinh viên cũng có hộ khẩu tại 8 địa phương nói trên đang theo học tại trường hiện nay sẽ được tặng 50% học phí của học kỳ tiếp theo trong năm học 2025-2026 này.

Thông qua Báo Tiền Phong, TS. Lê Thị Minh Tâm bày tỏ mong muốn gửi tấm lòng của nhà trường đến đồng bào, bà con đã bị ảnh hưởng của bão lụt, với những phần quà học bổng cùng vật phẩm thiết thực. “Với những em có hoàn cảnh đặc biệt, nhà trường sẽ hỗ trợ hết mình để các em yên tâm học tập”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Trong ngày 5/12, anh Đặng Quốc Sang - nhà sáng lập và CEO Công ty TNHH SX & TM GOYA Việt Nam đã trao biểu trưng 1.288 đôi giày - dép để gửi đến các em học sinh, thầy cô và nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

Đại diện Báo Tiền Phong nhận biểu trưng quà tặng bà con vùng lũ từ đại diện Công ty TNHH SX & TM GOYA.

Báo Tiền Phong tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân… đồng hành cùng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân và các em nhỏ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.