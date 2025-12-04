Những chuyến đi để sẻ chia yêu thương với người dân vùng lũ

TPO - “Với sứ mệnh, trách nhiệm để cống hiến, giúp đỡ và lan toả, em mong rằng mỗi người sẽ cùng nhau hướng về miền Trung, cùng sẻ chia những khó khăn với bà con”, người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ sau khi có những chuyến đồng hành cùng đoàn công tác Báo Tiền Phong đến thăm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Báo Tiền Phong chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại sau thiên tai.

Theo người đẹp Thùy Dương chia sẻ, ngay khi nhận thông tin cơn bão số 13 đổ bộ, gây thiệt hại cho người dân, bản thân cô đã tự tay đóng gói thuốc men và các nhu yếu phẩm vào 9 thùng gửi vào cho bà con bị thiệt hại ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp đó, sau khi nhận được thông tin các đoàn cứu trợ vào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão cô đã quyên góp, vận động anh chị, bạn bè quen biết để gom các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm hỗ trợ người dân kịp thời.

Sau khi cùng Báo Tiền Phong đến trực tiếp các điểm bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk, người đẹp Thùy Dương không giấu được sự xúc động.

Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

“Tới Nha Trang, chứng kiến tận mắt cảnh nhà cửa, vật dụng của bà con bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn, em xót xa vô cùng. Như trường hợp một bác gái có hai con nhỏ, mưa lũ ập vào khiến sách vở của các em ướt sũng, vùi trong bùn đất em không thể cầm được nước mắt”, Thùy Dương chia sẻ.

Tối hôm qua, Thùy Dương tiếp tục đồng hành cùng Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đến thăm và hỗ trợ 4 hộ dân tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk có nhà bị sập hoàn toàn. Mỗi hộ được Báo Tiền Phong trao hỗ trợ 5 triệu đồng.

Thùy Dương cho biết cô đặc biệt xúc động khi đến thăm gia đình bà Huỳnh Thị Chung (1963, khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hoà). Ngôi nhà xây dựng hơn 20 năm của bà bị mưa lũ đánh sập trong tích tắc, khi trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Nước dâng cao, sóng đánh mạnh khiến toàn bộ nhà đổ sập. Hai vợ chồng phải leo sang nóc nhà hàng xóm để trú tạm suốt 4h đồng hồ mới được cứu. Đau lòng hơn, bác gái mới phát hiện u não và phải vay mượn khắp nơi để chữa trị.

Hai người đẹp trao tiền hỗ trợ của Báo Tiền Phong cho hộ dân có nhà bị đổ sập do mưa lũ.

“Với sứ mệnh, trách nhiệm để cống hiến, giúp đỡ và lan toả, em mong rằng mỗi người chúng ta cùng nhau hướng về miền Trung, cùng sẻ chia những khó khăn với bà con. Em tin rằng, mỗi hành động dù là nhỏ nhưng khi tất cả cùng chung tay, cùng nhau góp sức thì điều đó sẽ giúp san sẻ về tinh thần, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, người đẹp Thùy Dương lan tỏa.

Cũng bày tỏ sự xúc động khi cùng đoàn công tác Báo Tiền Phong trao quà hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan - Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - cho biết cô càng thấu cảm hơn trước những mất mát mà người dân phải gánh chịu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho người dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk có nhà bị đổ sập trong mưa lũ.

“Những chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần, mà từng phần quà nhỏ cũng là mong muốn góp thêm động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống”, Linh Đan chia sẻ.

Là người con sinh ra và lớn lên tại TP. Đà Nẵng, Linh Đan hiểu rất rõ nỗi vất vả của miền Trung mỗi mùa mưa bão. Trận lụt vừa qua tại Đà Nẵng, gia đình cô may mắn không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cô càng cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn mà người dân phải đối mặt. Mỗi đợt thiên tai đi qua, bà con miền Trung lại oằn mình gượng dậy, nỗ lực để phục hồi kinh tế và cuộc sống.

“Em thật sự cảm thông và cảm kích nghị lực ấy. Em mong rằng toàn xã hội sẽ tiếp tục chung tay hướng về bà con miền Trung, để người dân nơi đây sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Linh Đan bày tỏ.