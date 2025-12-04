Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Những căn nhà bị lũ quật đổ, tài sản bị cuốn trôi khiến nỗi lo đè nặng lên người dân ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Đồng cảm với những mất mát ấy, đoàn công tác báo Tiền Phong cùng đại diện Người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, các nhà hảo tâm đã có mặt kịp thời, trao tận tay các phần quà hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác báo Tiền Phong thăm hỏi, trao quà cho người dân ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk.

Ngày 3/12, đoàn công tác của báo Tiền Phong do Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập dẫn đầu đã đến phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi và trao quà cứu trợ cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Cùng đi có ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel; người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024; Người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan - Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phường Tuy Hòa những ngày sau lũ vẫn còn in hằn cảnh tan hoang. Con đường dẫn vào nhà 4 hộ dân ở khu phố Phước Khánh, Đông Phước mà đoàn báo Tiền Phong đến thăm, tặng quà vẫn ngổn ngang bùn đất, tường rào đổ nghiêng, nilon còn vắt vưởng trên các ngọn cây cao vút, rác chất đầy đường.

Nhà bà Huỳnh Thị Chung (62 tuổi, khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hoà) bị sập hoàn toàn do mưa lũ. Bà kể, căn nhà đã được làm từ hơn 20 năm trước. Hôm đó trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Nước dâng, sóng đánh vào mạnh quá nên sập cả nhà. Các vật dụng trong nhà bị cuốn hết.

"Tôi và chồng phải tìm nóc nhà bên cạnh để ở trên đó. Tầm 4 tiếng sau mới có người tới cứu", bà Chung nhớ lại.

Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tiến (khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa) bị nước lũ làm đổ sập.

Cách đó không xa, căn nhà của vợ chồng bà Phạm Thị Bích Thoa (43 tuổi, cùng địa phương) là gia sản tích góp 2 vợ chồng mưu sinh bằng nghề thợ hồ cũng bị lũ dữ quật đổ.

“Đêm đó nước dâng ngập tới mái, vợ chồng tôi được lực lượng cứu hộ đưa đi kịp thời. Khi lũ rút trở về thì căn nhà đã bị đổ sập hoàn toàn. Những ngày qua chúng tôi phải ở nhờ nhà hàng xóm. Hôm nay được báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm hỗ trợ, vợ chồng tôi rất mừng vì có thêm kinh phí để dựng lại mái nhà,” bà Thoa chia sẻ.

Tại các điểm đến, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những tổn thất mà người dân đang phải gánh chịu. Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng động viên người dân giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Nhà ông Lê Văn Định (bìa trái) khu phố Đông Phước bị lũ phá hỏng hết đồ đạc quý giá.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tiền cho gia đình có nhà bị sập sau thiên tai.

Dịp này, Nhà báo Phùng Công Sưởng trao tặng 4 hộ dân mỗi hộ 5 triệu đồng, góp phần hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

Trước đó, tại trụ sở Công an phường Tuy Hoà, đoàn công tác của báo Tiền Phong cũng đã trao cho 100 hộ dân địa phương bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, gồm: 3 tấn gạo, 300 thùng nước cùng một số nhu yếu phẩm, thuốc khử khuẩn.

Đoàn công tác báo Tiền Phong trao biểu trưng cho đại diện lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa.

Những phần quà được trao tận tay cho người dân địa phương.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ, đây là năm thiên tai khắc nghiệt nhất. Cơn bão đi qua miền Trung và Tây nguyên để lại thiệt hại về người và tài sản rất lớn. Thiệt hại len lỏi đến từng gia đình, khiến bà con oằn mình gắng gượng.

"Với tinh thần lá lạnh đùm lá rách, thương người như thể thương thân, ngay khi mưa lũ xảy ra, trong ngày 24/11, báo Tiền Phong đã phát động các chương trình chung tay khắc phục bão lũ, qua đó, nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp, nghệ sỹ, cũng như bạn đọc của báo”, Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Lãnh đạo báo Tiền Phong bày tỏ, trong lúc khó khăn này, tất cả tình cảm, sự quan tâm của đồng bào trong và ngoài nước dành cho người dân gặp thiệt hại do mưa lũ là món quà “vô giá”, tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua thử thách.

Thượng tá Nguyễn Chí Thi - Trưởng Công an phường Tuy Hòa cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm dành cho người dân địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, báo Tiền Phong cũng đã phối hợp cùng ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Viettravel trao 150 triệu đồng tiền mặt và 36.500 cuốn tập, 20.000 cây bút, 500 đồ dùng học tập cho Trường tiểu học Kim Đồng.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Vietravel trao biểu trưng quà tặng cho bà Võ Thị Minh Duyên - Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Sở GD&ĐT cùng Trường Tiểu học Kim Đồng nhận biểu trưng quà tặng từ đoàn công tác báo Tiền Phong.