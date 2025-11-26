TP.HCM, báo Tiền Phong chung tay cùng Đắk Lắk khắc phục bão lũ

TPO - Đoàn công tác của TP.HCM đã tặng 10 tỷ đồng, gạo và nhân lực hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Báo Tiền Phong cũng đã và đang kêu gọi, tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ tới chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây.

Tối 25/11, tại phường Hòa Hiệp Trung (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đoàn công tác của TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã trao 10 tỉ đồng của đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM cho tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, ông Lộc cho biết, đoàn TP.HCM đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu suất ăn cho người dân lẫn lực lượng tình nguyện viên, người tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, ngày 26/11, bếp ăn dã chiến tại phường Đông Hòa sẽ bắt đầu hoạt động từ những lương thực, thực phẩm mà đoàn TP.HCM chuyển ra để phục vụ hàng ngàn suất ăn cho người dân tại đây; cử 5 đoàn y bác sĩ của TP.HCM đến khám chữa bệnh cho người dân tại 5 xã gồm Hòa Thịnh, Đông Hoà, Hòa Xuân, Đồng Xuân và Tuy An Đông (đều thuộc Đắk Lắk).

Tại buổi tiếp đoàn, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự trân trọng, biết ơn của người dân và chính quyền tỉnh đối với sự giúp đỡ quý báu của đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM dành cho địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là trong hoàn cảnh rất khó khăn hiện nay.

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk có công văn gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mong muốn quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Báo Tiền Phong trao tặng 7 tấn gạo cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Qua thống kê, TP.HCM đã có nhiều chuyến xe chở 500 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk cùng 10 tỉ đồng. Chỉ riêng sáng 25/11, gần 50 y, bác sĩ TP.HCM đã mang thuốc men và trang thiết bị đến tỉnh Đắk Lắk.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện báo Tiền Phong đã trao bảng tượng trưng, ủng hộ 7 tấn gạo cho bà con người dân dân vùng lũ. Số gạo này sẽ được báo Tiền Phong phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk trao tại địa bàn xã Hòa Thịnh và Hòa Tân.