Khắp nơi gói ghém yêu thương gửi về người dân vùng lũ

TPO - Chăn, màn, chiếu, mì tôm, gạo, thuốc men, quần áo, tiền bạc… đang được chính quyền địa phương cùng người dân khắp nơi từ Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, TPHCM quyên góp, gói ghém để gửi đến đồng bào vùng ngập lụt.

Trong ảnh là điểm tập kết hàng cứu trợ của nhóm CLB Đồng Tâm – Thiện Tâm Xanh (Phú Thọ). Tại đây, các tình nguyện viên miệt mài phân loại và đóng gói từng phần quà xuyên đêm để kịp gửi tới đồng bào vùng lũ.

Tính đến ngày 24/11, CLB Đồng Tâm - Thiện Tâm Xanh (Phú Thọ) đã cấp tốc gửi đến đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hơn 2 tấn gạo, hàng nghìn thùng nước lọc và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác với tất cả tình cảm, sự sẻ chia và mong mỏi thiệt hại do thiên tai sẽ được xoa dịu phần nào.

Không chỉ quyên góp gạo, mì tôm, CLB Từ Tâm (xã Liên Châu, Phú Thọ) còn vận động thêm chăn ấm và nồi nấu ăn để gửi tới bà con vùng lũ. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, chị Bùi Thị Hồng, thành viên của CLB nói: “Xem tin tức về bão lũ ở miền Trung, Tây Nguyên mà tôi không cầm được nước mắt. Hình ảnh người dân thiệt mạng, nhà cửa tan hoang khiến chúng tôi rất xót xa. Hy vọng tấm lòng của CLB cùng sự chung tay của các mạnh thường quân sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn”.

Hàng trăm thùng sữa, bánh, thuốc men và quần áo được các thành viên Bếp cháo Từ Tâm khẩn trương chuyển lên xe để kịp đưa vào vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên trong sáng 24/11.

Những chuyến xe chở đầy gạo, sữa, nước lọc và các vật dụng khác do các CLB thiện nguyện ở Phú Thọ quyên góp vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh vào miền Trung và Tây Nguyên, góp phần xoa dịu thiệt hại, tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Hải An, xã Long Hải, TP.HCM chia sẻ: “Ngay khi nghe Hội LHPN xã phát động, tôi và các chị em phụ nữ khác không ai bảo ai đều tự nguyện tham gia làm mắm ruốc, không ai nề hà. Mong rằng những phần quà này phần nào giúp bà con vượt qua những ngày khó khăn".

40 cán bộ, hội viên phụ nữ Long Hải cùng chung tay chế biến 500 hủ mắm ruốc xào sả và chà bông để gửi tặng bà con vùng thiên tai ở miền Trung.

Tổng kinh phí để chế biến 500 hủ mắm ruốc và chà bông khoảng 20 triệu đồng do cán bộ, hội viên phụ nữ xã Long Hải, và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đóng góp. Giá trị của món thực phẩm không lớn nhưng đây là cả tấm lòng của cán bộ, công chức, phụ nữ xã Long Hải, TPHCM gửi tới người dân bị lũ lụt ở miền Trung với phương châm: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Không ai bảo ai, mọi người tự nguyện làm mắm ruốc gửi đến bà con miền Trung

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã Long Hải, TP.HCM còn vận động quyên góp hơn 3.000 bộ quần áo để gửi đến đồng bào miền Trung; đồng thời, phát động, kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Cũng trong sáng 24/11, trong buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thành (TP.HCM) cũng phát động gây quỹ đợt 2 đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các đơn vị trường học trên địa bàn. Buổi phát động đã quyên góp được gần 32 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Phước Thuận ở TP.HCM gói bánh gửi đến bà con

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Phước Thuận (TP.HCM), ngay từ sáng sớm, người dân cùng lực lượng Đồn biên phòng Phước Thuận phối hợp gói bánh. Người chuẩn bị nguyên liệu, người gói bánh, người chuyển bánh ra khu vực nấu. Đến cuối buổi sáng 400 bánh được hoàn thành, đưa đi luộc, đóng gói cẩn thận để có thể chuyển ngay tới điểm tập kết.

Bà con ở phường Tam Thắng cũng chế biến 300kg chà bông gửi đến người dân vùng lũ

Đồn Biên phòng Bình Châu đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Châu, TP.HCM và bà con Nhân dân ấp Bình Hòa tổ chức gói 450 chiếc bánh tét gửi tặng đồng bào các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Trung. Tại phường Tam Long, TP.HCM, với tấm lòng người dân hướng về miền Trung được các thành viên Hội bất động sản địa phương chế biến 300 kg chà bông để gửi đến bà con đang chịu ảnh hưởng bão lụt.

Tại Quảng Trị, ngày 24/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động đợt vận động “Nghĩa tình Quảng Trị hướng đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”, kêu gọi chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại nặng bởi đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Phương và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Vũ Khiêm quyên góp tại buổi lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: Những ngày qua, thiên tai đã gây nhiều tổn thất cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên, trong đó có Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và trực tiếp đồng hành cùng bà con vượt qua thời điểm khó khăn; đồng thời trân trọng ghi nhận nỗ lực của các lực lượng cứu trợ. MTTQ các cấp cũng khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, vận động cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cơ quan, doanh nghiệp và người dân chung tay vì đồng bào vùng lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết tiếp nhận, phân bổ các nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và kịp thời, bảo đảm thiết thực với người dân gặp nạn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã quyên góp được 150 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát của bà con miền Trung, Tây Nguyên. Ông khẳng định mỗi tấm lòng sẻ chia, dù nhỏ hay lớn, đều là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm nghị lực để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Tại buổi lễ phát động, các đại biểu tham dự đã tích cực hưởng ứng, quyên góp hơn 150 triệu đồng.

Sau hai ngày phát động, từ 22/11 đến 11h trưa 24/11, tổng số tiền ủng hộ qua hệ thống Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh (MTTQ) đã vượt trên 1,25 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1,206 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản cứu trợ của MTTQ tỉnh tại Vietcombank Quảng Ninh, trên 50 triệu đồng được ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt.

Hàng hoá của người dân, tổ chức được gửi và tập kết tại trụ sở Uỷ ban MTTQ tỉnh để chuyển tới đồng bào Lâm Đồng.

Cùng thời điểm, hơn 20 lượt người dân và doanh nghiệp đã mang hiện vật đến trao tặng như gạo, nước uống, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác, góp thêm nguồn lực để tổ chức các chuyến hàng tiếp theo ra vùng lũ.

Từ nguồn lực xã hội hóa này, MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các lực lượng lập tức tổ chức tiếp nhận, phân loại, đóng gói hàng hóa tại trụ sở cơ quan, bảo đảm hậu cần để vận chuyển thẳng vào Lâm Đồng. Trước mắt, Quảng Ninh đã hoàn thành đợt chi viện khẩn cấp đầu tiên trong ngày 22/11 và tiếp tục chuẩn bị các đợt hàng bổ sung trong chiều 24/11, hướng tới mục tiêu lũy kế gần 100 tấn hàng thiết yếu theo nhu cầu thực tế mà tỉnh bạn đang cần gấp.

Trước đó, sáng 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh họp khẩn triển khai nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng theo phân công của Bộ Chính trị. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu “hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất”, tập trung đúng trọng điểm, ưu tiên lương thực, thuốc men, quần áo. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ trước mắt 50 tỷ đồng để địa phương bạn khắc phục thiệt hại về hạ tầng, nhà cửa.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh trao quà hỗ trợ người dân xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay trong tối 22/11, đoàn công tác Quảng Ninh do ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có mặt tại Lâm Đồng, trao kinh phí 50 tỷ đồng cùng đợt hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men.

Những chuyến xe nghĩa tình nối dài từ vùng Đông Bắc vào Tây Nguyên, cùng dòng tiền và hiện vật đang tiếp tục được gửi về MTTQ tỉnh, không chỉ giúp bà con Lâm Đồng vượt qua thiếu thốn trước mắt mà còn là sự sẻ chia kịp thời trong lúc thiên tai khốc liệt. Đó cũng là cách Quảng Ninh cụ thể hóa tinh thần “tương thân tương ái”, biến chỉ đạo của Trung ương thành hành động nhanh, trúng, hiệu quả, để người dân vùng lũ sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và dựng lại nhịp sống sau thiên tai.

Tại Nghệ An, những ngày này, tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở đường Đặng Thái Thân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, không khí lúc nào cũng rộn ràng, tất bật.

Video: Người dân Nghệ An gói ghém yêu thương sẻ chia cùng bà con vùng lũ

Từ sáng sớm, hàng chục người đã có mặt để phân loại mì tôm, gạo, nước uống, quần áo, chăn ấm,… chuẩn bị gửi vào vùng lũ Nam Trung Bộ﻿ - nơi đồng bào đang oằn mình sau những trận mưa lũ lớn.

Người dân mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến điểm tập kết cứu trợ. Dù vừa trải qua hai cơn bão số 5 và số 10 khiến đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng ai nấy đều mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ.

Giữa dòng người đổ về điểm tập kết, bà Ngô Thị Ngọc (68 tuổi, trú khối 4 Cửa Nam, phường Thành Vinh) lọc cọc đạp chiếc xe cũ, phía trước giỏ là hai thùng mì tôm, khiến nhiều người không khỏi xúc động. “Mấy hôm nay xem tin lũ ở miền Trung mà xót ruột﻿ lắm. Mình già rồi chẳng giúp được nhiều, góp ít quà để bà con chống đói. Mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, bà Ngọc tâm sự.

Hàng chục người tham gia phân loại, bốc vác, vận chuyển hàng hóa lên xe để đưa vào vùng lũ Nam Trung Bộ.

Anh Phan Hùng Sơn (54 tuổi, trú phường Thành Vinh) - tình nguyện viên trực tiếp tham gia bốc xếp, phân loại hàng hóa, chia sẻ: “Những ngày qua, thông tin lũ lụt ở các tỉnh miền trong đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con, tôi cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn đã đứng ra đăng bài kêu gọi, vận động lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn, thậm chí cả dụng cụ lao động, vệ sinh. Bên cạnh đó, là sự đồng hành, sát cánh của Báo Tiền Phong Văn phòng Bắc Trung Bộ đã kết nối nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ, giúp hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng vào các điểm ngập lụt. Có Báo Tiền Phong đồng hành, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Đó không chỉ là tấm lòng của người làm báo mà còn là trách nhiệm cộng đồng".

Những chuyến xe đầy ắp nghĩa tình﻿ của người dân Nghệ An gửi vào bà con vùng lũ

78 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, lưng đã còng, bà Phạm Thị Tý (trú khối Tân Hòa, phường Trường Vinh) vẫn thoăn thoắt xếp từng bộ quần áo, phân loại rồi cho vào từng bao bóng sạch. Bà làm chậm rãi nhưng cẩn trọng, như thể đang gói ghém cả tấm lòng của mình gửi về vùng lũ. “Nghe tin các tỉnh Đắk Lắk,﻿ Khánh Hòa,... lũ nặng, tôi sốt ruột lắm. Nghĩ cảnh bà con chạy lũ mà thương”, bà Tý nói. Từ sáng sớm, bà gom được ít quần áo còn mới, thêm mấy cân gạo, gói gọn rồi đưa đến điểm tập kết cứu trợ. Định chỉ gửi quà rồi về, nhưng nhìn cảnh mọi người tất bật phân loại hàng hóa, bà không đành lòng. “Mình còn làm được thì góp sức, tuổi già không phải là lý do để đứng ngoài”, bà nói rồi xin ở lại giúp một tay.

Chị Bùi Thị Tú Oanh (43 tuổi, trú phường Thành Vinh) - là "đầu tàu" kêu gọi ủng hộ và điều phối công việc tại điểm tập kết. Theo chị, thông tin từ các thành viên tại vùng lũ cho biết, những nhu cầu hiện nay của bà con là chăn, chiếu, quần áo ấm, nồi niêu, bát đĩa, thuốc men… “Chúng tôi phải đưa những thứ thiết yếu này đến đúng nơi, đúng lúc, để bà con không thiếu thốn trong những ngày ngập lụt”, chị Tú Oanh chia sẻ.