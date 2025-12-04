Báo Tiền Phong chia sẻ khó khăn với người dân Gia Lai bị thiệt hại do mưa bão

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đã trao 200 triệu đồng và nhiều tấn hàng hóa thiết thực khác của nhà hảo tâm giúp đỡ bà con tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ.

Sáng 4/12, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, dẫn đầu đoàn công tác của Báo Tiền Phong trao biểu trưng số tiền 200 triệu đồng tiền mặt cùng 2 tấn gạo cùng nhiều tấn hàng nhu yếu phẩm khác của nhà hảo tâm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa bão tại địa phương trong thời gian vừa qua. Cùng đi có người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan - Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

Thay mặt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, ông Lý Anh Việt - Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, đã tiếp nhận số tiền mặt và hàng hoá nói trên. Ông Lý Anh Việt thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Tiền Phong, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai- một trong những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Nhà báo Phùng Công Sưởng (thứ 4, bên phải) trao biểu trưng 200 triệu đồng tiền mặt cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Nhà báo Phùng Công Sưởng đã chia sẻ trước những thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, ngay sau khi mưa lũ đổ bộ, gây thiệt hại cho Gia Lai nói riêng, Báo tiền Phong đã tổ chức đợt quyên góp vào ngày 24/11 với sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nghệ sỹ, ca sỹ, người dân Hà Nội. Chỉ trong vài tiếng Báo Tiền Phong đã quyên góp được 20 tấn nhu yếu phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hay như hôm qua (ngày 3/12), khi chuẩn bị ra sân bay để vào thăm hỏi, tặng quà chia sẻ với khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở địa bàn phường Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk), đại diện 7 trường trên địa bàn Hà Nội đã đến Báo Tiền Phong trao tặng những phần quà ủng hộ học sinh, người dân vùng lũ miền Trung, Tây Nguyên với tổng số tiền 280 triệu đồng, cùng nhiều sách vở, quà cho học sinh vùng lũ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng (thứ 4, bên phải) trao 2 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm khác cho người dân bị thiệt hại do mưa bão ở Gia Lai thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

“Những ngày này tình cảm cả nước, đặc biệt là bạn trẻ hướng về các nơi thiệt hại là vô giá. Đó là sự đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Hôm nay, ngoài tấm lòng của Báo Tiền Phong, chúng tôi cũng huy động các tổ chức, nhà hảo tâm gửi quà tới bà con thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Vật chất có thể không nhiều nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của người dân Thủ đô Hà Nội san sẻ với những mất mát, thiệt hại do mưa bão gây ra cho người dân tỉnh Gia Lai”, Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, qua đọc báo, nắm tình hình, bản thân rất xót xa khi thấy bà con Gia Lai gặp thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay, ngoài thiệt hại về nhà cửa, người dân Gia Lai còn bị thiệt hại nhiều tài sản khác trong nhà. Bởi vậy, những món quà, nhu yếu phẩm thiết thực, phù hợp của những nhà hảo tâm không chỉ động viên về vật chất mà còn đem lại giá trị về tinh thần rất lớn cho người dân bị ảnh hưởng của bão lũ.

Người đẹp Phạm Thùy Dương (bên phải) và người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan (bên trái) trao một số nhu yếu phẩm cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, sắp tới Báo Tiền Phong sẽ tổ chức đấu giá tranh để tiếp tục trách nhiệm xã hội hướng về miền Trung. Đồng thời lên kế hoạch, lựa chọn phương án tiếp theo để hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai trao thư cảm ơn đến Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm.