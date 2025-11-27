Nhiều đơn vị tiếp sức chương trình 'Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên' do Báo Tiền Phong phát động

TPO - Hưởng ứng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” do Báo Tiền Phong kêu gọi, chiều 27/11, nhiều đơn vị tiếp tục đến Báo Tiền Phong trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu gồm mì tôm, bánh, sữa, dụng cụ học tập… nhằm hỗ trợ người dân, học sinh vùng lũ.

Tại trụ sở Báo Tiền Phong (số 15 Hồ Xuân Hương, TP Hà Nội), Đoàn cơ sở Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu gồm mì tôm, bánh, sữa… trị giá hơn 28 triệu đồng, nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục khó khăn.

Bà Kiều Vũ Thái Ninh - Phó phòng Tổ chức Hành chính và Nhà báo Vũ Diễm Linh - Bí thư Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong tiếp nhận vật phẩm hỗ trợ và cam kết thực hiện đúng theo đề nghị của Đoàn thanh niên Nhà xuất bản Kim Đồng. Ảnh Trọng Quân.

Chị Diễm My, Bí thư Chi đoàn NXB Kim Đồng tại Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi luôn dành sự quan tâm và đồng cảm sâu sắc với những mất mát của đồng bào sau thiên tai. Hy vọng phần đóng góp nhỏ bé này sẽ góp thêm nguồn lực để bà con sớm ổn định cuộc sống.”

Bên cạnh nhu yếu phẩm, Đoàn cơ sở NXB Kim Đồng còn gửi tặng 1.000 cuốn sách dành cho trẻ em tại vùng lũ, góp phần giúp các em ổn định tinh thần, trở lại nhịp học tập sau những ngày mưa lũ kéo dài.

Phần quà được đại diện Báo Tiền Phong tiếp nhận từ đại diện Đoàn thanh niên NXB Kim Đồng.

20.000 tập vở, 10.000 cây bút đến với học sinh vùng lũ

Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn cùng các mạnh thường quân, đối tác cũng đến ủng hộ chương trình.

TS Nguyễn Đức Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay sau mưa lũ, nhiều học sinh tại các vùng tâm lũ miền Trung mất hết sách vở, balo, dụng cụ học tập.

"Khi nghe thông tin Báo Tiền Phong phát động, Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn cũng kêu gọi sự chung tay của thầy cô – cán bộ – sinh viên, bạn bè và cộng đồng trong và ngoài nước, quyên góp vở – bút – balo – dụng cụ học tập để thông qua Báo Tiền Phong, mong hỗ trợ phần nào học sinh vùng lũ, hy vọng các em sớm trở lại lớp học" TS Dũng nói.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM (bên phải) tiếp nhận biển tượng trưng các phần quà từ phía Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn.

Thông điệp được Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn gửi gắm: “Hãy dành tặng mỗi học sinh một cây viết – để các em viết tiếp ước mơ của chính mình.”

Hiện Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong để chọn 4 trường học ở vùng tâm lũ thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk làm điểm trao quà gồm: Trường Tiểu học An Nghiệp, Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường THCS Đồng Khởi, Trường THPT Trần Phú.

Đồng hành cùng chương trình còn có bạn Trần Thị Huyền Cơ Trần (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Phương Thy (kế bên) là những Người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tiếp nhận các đồ dùng học tập, vật phẩm từ nhà trường, Nhà báo Lý Thành Tâm -Trưởng Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM bày tỏ vui mừng và cảm ơn tập thể nhà trường và các nhà hảo tâm bởi đây là món quà rất ý nghĩa và thiết thực.

"Trong lúc những người làm cha làm mẹ đang phải cật lực để làm lại cuộc sống, kiếm từng miếng ăn qua ngày sau cơn lũ dữ thì đây là món quà góp phần chia sẻ với phụ huynh. Dù chỉ là cuốn tập vở, cây viết cũng giúp các em học sinh có thêm điều kiện để đến trường học tập", nhà báo Lý Thành Tâm nói.

Phía Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn tặng món quà lưu niệm đến Báo Tiền Phong.

Báo Tiền Phong tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân… đồng hành cùng chương trình “Chung tay vì đồng bào miền Trung, Tây Nguyên”, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân và các em nhỏ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.