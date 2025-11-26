Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên qua Báo Tiền Phong

Báo Tiền Phong rất mong, với tinh thần tương thân tương ái, quý bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều là sự hỗ trợ thiết thực, lời động viên ấm áp, giúp đồng bào vơi bớt những khó khăn, đau thương, mất mát sau đợt mưa lũ lịch sử.
Báo Tiền Phong cam kết công khai, minh bạch việc tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ, cũng như việc chuyển nguồn lực này đến các địa phương, đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua Báo Tiền Phong (thông qua chuyển khoản) tính đến 18h, ngày 25/11: (Xem tại đây)
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua Báo Tiền Phong bằng tiền mặt, tính đến 18h, ngày 25/11: (Xem tại đây)
Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua Báo Tiền Phong (bằng hiện vật): (Xem tại đây)