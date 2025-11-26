Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên qua Báo Tiền Phong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từ ngày 24/11, Báo Tiền Phong đã phát động chương trình ủng hộ “Chung tay vì đồng bào miền Trung và Tây Nguyên”. Tính đến 18h ngày 25/11, tổng số tiền Báo Tiền Phong tiếp nhận (qua tài khoản và tiền mặt) đạt 396.410.000 đồng. Báo cũng tiếp nhận các ủng hộ là hiện vật là các nhu yếu phẩm, trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Báo Tiền Phong rất mong, với tinh thần tương thân tương ái, quý bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều là sự hỗ trợ thiết thực, lời động viên ấm áp, giúp đồng bào vơi bớt những khó khăn, đau thương, mất mát sau đợt mưa lũ lịch sử.

gen-h-ung-ho-1.jpg
gen-h-ung-ho-2.jpg
gen-h-ung-ho-3.jpg
gen-h-ung-ho-4.jpg
Đại diện các tổ chức, đơn vị trao kinh phí, vật phẩm thông qua Báo Tiền Phong ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Tiền Phong.

Báo Tiền Phong cam kết công khai, minh bạch việc tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ, cũng như việc chuyển nguồn lực này đến các địa phương, đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

tienphong-2611sh-4075.jpg
Sáng 26/11, đại diện Cty CP xây dựng Sông Hồng tới Báo Tiền Phong ủng hộ 50 triệu đồng giúp đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Tiền Phong.

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua Báo Tiền Phong (thông qua chuyển khoản) tính đến 18h, ngày 25/11: (Xem tại đây)

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua Báo Tiền Phong bằng tiền mặt, tính đến 18h, ngày 25/11: (Xem tại đây)

Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua Báo Tiền Phong (bằng hiện vật): (Xem tại đây)

