Xã hội

Google News

Tình huống bất ngờ khi di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), hệ thống tời của "thần đèn" gặp sự cố, không hoạt động.

Ngày 4/12, nhóm thợ thi công di dời ngôi nhà do ông Đỗ Văn Hữu (SN 1982) xây nhầm trên đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đang chuẩn bị máy móc, thiết bị để tiếp tục công việc di dời nhà.

Trước đó, đầu tháng 11, “thần đèn” Hoàng Đình Bách và nhóm thợ lên phương án di dời ngôi nhà ông Hữu xây nhầm trên đất của gia đình bà Loan về đúng vị trí. Các thủ tục cần thiết đã được gia đình ông Hữu hoàn tất, trình báo chính quyền sở tại.

Sau đó, nhóm công nhân tổ chức đào, cắt móng và chuẩn bị hệ thống tời, ván gỗ để di dời ngôi nhà. Dự kiến, công việc di dời nhà diễn ra khoảng 30 ngày.

di-doi-nha-3.jpg
Ngôi nhà xây nhầm được nhóm thợ di dời gần về đến vị trí thửa đất của gia đình ông Đỗ Văn Hữu.

Tuy nhiên, đầu tháng 12, khi nhóm thợ di dời ngôi nhà của ông Hữu gần đến đúng vị trí thì bất ngờ hệ thống tời, máy móc “thần đèn” gặp sự cố, không hoạt động. Theo “thần đèn” Hoàng Đình Bách, nhóm thợ thực hiện di dời nhiều công trình nhưng việc hệ thống tời gặp sự cố rất hiếm khi xảy ra.

Quá trình di dời ngôi nhà, công nhân thi công phát hiện có ngôi mộ chưa rõ danh tính nên đã trình báo chính quyền địa phương. Đơn vị cũng thực hiện một số thủ tục, lễ nghi cần thiết.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết, đến nay tời và máy móc đã hoạt động trở lại, công nhân chuẩn bị vật liệu, ván gỗ cần thiết để tiếp tục việc di dời. Dự kiến, nếu hệ thống máy móc hoạt động thuận lợi, việc di dời nhà cơ bản sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

Ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà 2 tầng của ông Đỗ Văn Hữu gồm cả phần móng bê tông đã được nhóm công nhân dùng hệ thống tời, ván gỗ kéo, di chuyển hoàn toàn khỏi phần đất của gia đình bà Loan. Ngôi nhà đã được di dời khoảng hơn 10m, cách vị trí thửa đất của gia đình ông Hữu chỉ vài mét.

di-doi-nha-2.jpg
Hệ thống tời, ván gỗ kéo di dời ngôi nhà xây nhầm.

Bà Trần Thị Kim Loan cho biết, gia đình cũng đã có đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị gia đình ông Hữu phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng về độ cao được san lấp trước đó cũng như đảm bảo tháo dỡ hết các cọc bê tông ép dưới nền đất (nếu có) sau khi hoàn tất di dời công trình.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tháng 9/2024, vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan mua thửa đất rộng 60m và được huyện Thuỷ Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Tháng 11/2024, bà Loan đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện mảnh đất bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây dựng nhà ở 2 tầng.

Tại buổi làm việc với UBND phường Thiên Hương, ông Hữu thừa nhận việc xây dựng nhà trên đất của bà Loan là do nhầm lẫn, vì gia đình ông cũng mua một thửa đất, cách vị trí thửa đất này 4 thửa.

Tòa án Nhân dân khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc, buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất, hoàn trả cho vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan. Ông Hữu kháng cáo bản án nhưng sau đó đã tự nguyện rút đơn.

UBND phường Thiên Hương cũng vận động bà Loan bán lại thửa đất cho gia đình ông Hữu. Tuy nhiên do 2 bên gia đình không thỏa thuận được, ông Hữu thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà 2 tầng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nhà xây nhầm #di dời nhà xây nhầm #thần đèn #Thần đèn Hoàng Đình Bách #ngôi nhà 2 tầng của ông Đỗ Văn Hữu #di dời ngôi nhà

Xem thêm

