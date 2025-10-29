Ngã giá bất thành, thần đèn khảo sát di dời nhà ‘xây nhầm' ở Hải Phòng

TPO - Sau khi bàn bạc, ngã giá mua lại lô đất bất thành, ông Đỗ Văn Hữu đã nhờ "thần đèn" Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát, lên phương án di dời ngôi nhà đã xây nhầm trên đất người khác, xảy ra tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) vừa tổ chức buổi làm việc với ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi) để giải quyết vụ việc “xây nhầm nhà” trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi).

Vị trí nhà xây nhầm (vùng khoanh đỏ) và vị trí đất thực tế của ông Đỗ Văn Hữu (vùng khoanh vàng).

Tại buổi làm việc ngày 27/10, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận xây nhà sai vị trí lô đất và đã rút đơn kháng cáo. Đồng thời, mong muốn được bà Loan bán lại cho mình thửa đất bị xây nhầm.

Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan bán lại lô đất trên cho ông Hữu theo giá thị trường hiện hành. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc mua bán lô đất, đề nghị các bên chấp hành bản án và các quy định có liên quan.

UBND phường Thiên Hương cũng đề nghị gia đình bà Loan tạo điều kiện cho ông Hữu di chuyển công trình. Khi thực hiện di chuyển nhà, ông Hữu phải hoàn thiện và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định và đảm bảo an toàn trật tự xây dựng, môi trường.

Theo ông Đỗ Văn Hữu, bà Loan đề nghị mức giá 900 triệu đồng cho lô đất mình xây nhầm, rộng 60m2, ngõ khoảng 2,5m. Năm 2024, ông Hữu mua lô đất cùng ngõ khoảng 550 triệu đồng.

Ông Hữu mặc cả giá 800 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng và sẽ trả phần còn lại sau khoảng một tháng. Tuy nhiên, hai bên sau đó đã không đi đến thống nhất được việc mua bán, ông Hữu cho biết sẽ chấp hành bản án, nhờ “thần đèn” di chuyển ngôi nhà về đúng lô đất của mình.

Ông Đỗ Văn Hữu mời "thần đèn" Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát, lập phương án kỹ thuật di dời ngôi nhà xây nhầm.

Chiều 28/10, ông Hữu đã mời “thần đèn” Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát và chuẩn bị phương án kỹ thuật di dời công trình “xây nhầm”.

Ước tính, tổng chi phí để hoàn tất việc di dời “nhà xây nhầm” khoảng 200-250 triệu đồng. Ông Hữu đã ứng trước cho “thần đèn” 50 triệu đồng và dự kiến sẽ thực hiện trong vài ngày tới.