Thần tốc 'Chiến dịch Quang Trung' xây nhà cho người dân vùng lũ tại Lâm Đồng

TPO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai cao điểm “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc khởi công xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân mất nhà cửa, tài sản sau đợt mưa lũ chưa từng có trong 40 năm qua.

Những viên gạch đầu tiên của sự hồi sinh

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát động cao điểm "Chiến dịch Quang Trung" tại Lâm Đồng.

Trong những ngày đầu tháng 12, không khí khẩn trương và nghĩa tình lan tỏa khắp các địa phương bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử tại Lâm Đồng.

Tại xã Quảng Lập (huyện Đơn Dương), lễ khởi công 3 căn nhà đầu tiên diễn ra với sự tham dự của đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương.

Ba hộ dân được hỗ trợ xây nhà gồm: ông Nguyễn Văn Minh, ông Hồ Tấn Thành và ông Kiều Đăng Khoa ở thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập những gia đình vừa mất trắng nhà cửa, hoa màu sau trận lũ quét. Trước bối cảnh cuối năm cận Tết cổ truyền, việc sớm khôi phục chỗ ở cho người dân được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, để lại những mất mát không gì bù đắp được. Lực lượng Công an nhân dân đã có mặt từ sớm, hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và triển khai khắc phục sau lũ. “Từ nay đến khi căn nhà hoàn thành, lực lượng Công an sẽ túc trực hỗ trợ người dân, chỉ rời công trường khi chìa khóa được trao tận tay”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh.

Điểm nóng thiệt hại được hỗ trợ khẩn cấp

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Bộ Công an và chính quyền địa phương động thổ, khởi công xây nhà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại Lâm Đồng. Ảnh: CAND.

Tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với hàng chục căn nhà sập đổ, diện tích rau màu và nhà kính bị nước cuốn trôi, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các hạng mục của “Chiến dịch Quang Trung”.

Bốn hộ dân bị sập nhà tại xã D’ran, gồm gia đình ông Trần Văn Phú, ông Nguyễn Văn Thơ, bà Lê Thị Thu Trang và ông Nguyễn Công Định, là những gia đình đầu tiên được hỗ trợ xây mới. Xúc động tại lễ khởi công, ông Trần Văn Phú thay mặt các hộ dân được hỗ trợ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. “Đây là nguồn động viên lớn giúp các gia đình chúng tôi sớm vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý và tái thiết cuộc sống”, ông nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, tỉnh đã thống nhất mức hỗ trợ 120 triệu đồng/căn đối với nhà bị sập hoàn toàn; 20 – 40 triệu đồng/căn đối với nhà bị hư hỏng, chưa kể nguồn lực từ các tổ chức, địa phương khác.

Chính quyền xã Quảng Lập trao tiền hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhà ở do mưa lũ. Ảnh: CAND.

Tỉnh đặt mục tiêu sửa chữa các nhà hư hỏng trước ngày 31/12 và hoàn thành nhà xây mới trước ngày 15/1/2026. Tính đến đầu tháng 12/2025, Lâm Đồng đã khởi công tổng cộng 7 căn nhà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Trận lũ vừa qua khiến toàn tỉnh có 229 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 23 căn sập hoàn toàn cần xây mới và 206 căn phải sửa chữa.

Những công trình đầu tiên của “Chiến dịch Quang Trung” đang được triển khai thần tốc. Trên những nền đất từng ngập trong bùn lũ, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cuốc xẻng và hình ảnh lực lượng vũ trang cùng người dân tất bật dựng lại mái ấm mới là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, không khuất phục trước thiên tai. “Mục tiêu của chúng ta không chỉ dựng lại những căn nhà mới mà còn dựng lại niềm tin, kết nối cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.