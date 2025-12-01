Công an Khánh Hòa triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' xây nhà cho người dân vùng lũ

TPO - Sáng 1/12, tại xã Diên Điền, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm xây dựng nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do mưa lũ.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt khởi công xây dựng 8 căn nhà mới trao tặng cho 8 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, gồm: ông Huỳnh Ngọc Hải (thôn Tây 4, xã Diên Điền); bà Bo Bo Thị Hiện (thôn Va Ly, xã Cam Hiệp); bà Phạm Thị Tha (thôn Phong Phú 1, xã Hòa Thắng); ông Cao Chiến (thôn Sơn Thành, xã Khánh Vĩnh); ông Pi Năng Dâng (thôn Suối Cát, xã Tây Khánh Vĩnh); ông Chamaléa Vượng (thôn Tập Lá, xã Công Hải); bà Cao Thị Lim và bà Cao Thị Tà Hiên (thôn A Pa 2, xã Tây Khánh Sơn).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Giám đốc Công an an tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn tỉnh. Nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân mất trắng nhà cửa, tài sản và nguồn sinh kế. Đặc biệt, xã Diên Điền – địa bàn rốn lũ của tỉnh với 17 thôn và hơn 35.000 nhân khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong những thời điểm khó khăn nhất, lực lượng Công an tỉnh đã kịp thời triển khai cứu nạn, sơ tán nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Ngay khi nước rút, lực lượng Công an tiếp tục “ba cùng” với nhân dân: cùng dọn dẹp, cùng gia cố, cùng dựng lại từng mảng tường, mái ngói; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các lực lượng liên quan triển khai các gói hỗ trợ đời sống, nhu yếu phẩm, hỗ trợ học sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước trao phần quà của Bộ Công an cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Triển khai tinh thần thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương huy động nguồn lực để xây dựng lại nhà ở cho người dân, nhằm giúp bà con sớm có nơi ở an toàn và ổn định sinh hoạt, yên tâm lao động sản xuất. Mỗi căn nhà dự kiến có kinh phí khoảng hơn 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng thi công tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hoàn thành bàn giao nhà cho người dân trước ngày 31/12/2025. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Công an nhân dân, với mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao những phần quà của Bộ Công an cho 8 hộ gia đình được khởi công xây dựng nhà.