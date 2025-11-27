Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khẩn trương xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán

Luân Dũng
TPO - Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổng hợp thống số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại; số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa; tổng kinh phí cần thiết hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 27/11 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Vừa qua, tại khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất nặng nề về người, nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhất là tại các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng.

2711mt.jpg
Các đơn vị Hải quân giúp đồng bào miền Trung tái thiết cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Minh

Sau lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hàng trăm hộ dân bị mất nhà cửa do sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại, nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện cũng chưa thể hoạt động trở lại.

Để nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân, bảo đảm chỗ ở ổn định cho nhân dân trước Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo cụ thể.

Trong đó, cần tổng hợp thống số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi, cần phải xây dựng lại; số hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa; tổng kinh phí cần thiết hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa.

UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ và các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường trước 17 giờ ngày 27/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao tổng hợp, chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực từ ngân sách trung ương, đồng thời đề xuất phân công các tỉnh, thành phố có điều tiết ngân sách về trung ương hỗ trợ các tỉnh trên để có thêm nguồn lực hỗ trợ nhân dân nhanh chóng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo đảm người dân có nhà ở an toàn trước Tết nguyên đán năm 2026.

Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa theo đề nghị của địa phương.

Luân Dũng
