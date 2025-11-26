Hơn 1 triệu người dân quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trường Phong
TPO - Theo thống kê từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng.

Ngày 25/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 450 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

ban-tg-kphb.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Ảnh: PV.

Trao số tiền ủng hộ tới Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm chia sẻ, thời gian vừa qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tới đồng bào các tỉnh, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách", nhường cơm sẻ áo, "thương người như thể thương thân" và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương gửi gắm tình cảm của mình tới đồng bào vùng lũ nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn, mất mát đau thương mà đồng bào vừa trải qua.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết số tiền ủng hộ của các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước sẽ được chuyển sớm nhất tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ; đồng thời nhấn mạnh, mỗi cán bộ Mặt trận đã, đang và sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất đối với nhân dân.

Theo thông tin tổng hợp, tính đến 12 giờ ngày 25/11, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Như vậy, tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương nhưng trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 970 tỷ đồng.

Từ tháng 10 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình ủng hộ hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678,182 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 23 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên: 45,12 tỷ đồng; Bắc Ninh: 20,062 tỷ đồng; Lạng Sơn: 30,5 tỷ đồng; Cao Bằng: 35 tỷ đồng; Tuyên Quang: 35 tỷ đồng; Lào Cai: 25 tỷ đồng; Sơn La: 15 tỷ đồng; Điện Biên: 5 tỷ đồng; Phú Thọ: 20 tỷ đồng; Hải Phòng: 10 tỷ đồng; Hưng Yên: 10 tỷ đồng; Ninh Bình: 25,5 tỷ đồng; Thanh Hóa: 25,5 tỷ đồng; Nghệ An: 40,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh: 40,5 tỷ đồng; Quảng Trị: 55,5 tỷ đồng; Huế: 40 tỷ đồng; Đà Nẵng: 40 tỷ đồng; Quảng Ngãi: 35 tỷ đồng; Gia Lai: 45 tỷ đồng; Đắk Lắk: 40 tỷ đồng; Khánh Hòa: 20 tỷ đồng; Lâm Đồng: 20 tỷ đồng.

Các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương là 118,5 tỷ đồng. Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng.

Trường Phong
