Tàu cá Đà Nẵng chở 53 thuyền viên bị cháy, chìm trên biển, nhiều tàu đang cứu hộ

Hoài Văn
TPO - Tàu cá ở xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng khi đang hoạt động đánh bắt thì bất ngờ bị cháy và chìm trên biển, các thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển thoát thân.

Ngày 17/12, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng (Bộ chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng) có báo cáo nhanh về việc một tàu cá của địa phương này bị cháy, chìm trên biển.

Theo đó, lúc 7h cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà.

Cụ thể, lúc 1h cùng ngày, tàu cá QNa 91917 TS đang hoạt động trên biển tại vị trí có tọa độ 11°47′00″N - 116°07′00″E (cách đông đông bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý và đông nam Sơn Trà/Đà Nẵng khoảng 535,4 hải lý) thì bị cháy và chìm, các thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển.

Hiện nay có 3 tàu cá QNa 91234 TS, QNg 95454 TS; PY 90779 TS đang tham gia cứu nạn tại hiện trường.

Tàu cá QNa 91917 TS có công suất 1.242 CV, chiều dài 28m, hành nghề câu mực do ông Huỳnh Văn Anh (53 tuổi, trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến lúc 17h30 ngày 11/11/2025 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà).

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với gia đình, địa phương xác minh thông tin vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thông báo cho các tàu cá đang hoạt động tại khu vực trên tham gia tìm kiếm cứu nạn; thông báo, trao đổi tình hình vụ việc với Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2, 4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi huy động lực lượng hỗ trợ cứu nạn.

Hoài Văn
