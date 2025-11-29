Chủ tịch Khánh Hòa: Không để người dân thiếu đói, rét, không có chỗ ở sau lũ

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phòng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chăm lo đời sống người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét, thiếu chỗ ở sau lũ. Việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 29/11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tại cuộc họp về khắc phục thiệt hại mưa lũ, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của lực lượng quân đội, công an, các sở ngành, địa phương và người dân trong công tác ứng cứu, hỗ trợ sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Chính quyền đánh giá tinh thần đoàn kết, tương trợ thể hiện rõ trong quá trình khắc phục thiệt hại, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong (đội mũ cối) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại phường Tây Nha Trang trong đợt lũ vừa qua.

Về nhiệm vụ cấp bách, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ cho hộ gia đình, nhân khẩu bị ảnh hưởng mưa lũ và học sinh thuộc diện này trước ngày 2/12/2025. Người sống trong nhà trọ, nhà cho thuê nhưng chưa đăng ký tạm trú vẫn được nhận hỗ trợ theo Quyết định 2192, với điều kiện có xác nhận của chủ nhà và tổ dân phố. Công an cấp xã được giao giám sát để tránh phát sinh tiêu cực.

Tỉnh cũng thống nhất bổ sung hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất, mức 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu, giao UBND xã rà soát và đề xuất Sở Tài chính tổng hợp. Các địa phương phải hoàn tất báo cáo thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi, thủy sản trước 16h ngày 29/11; danh sách hộ bị sạt lở gửi trước ngày 30/11.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung chăm lo đời sống người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét thiếu chỗ ở; vận động hỗ trợ tạm cư cho hộ bị trôi, sập nhà. Việc sửa chữa, xây dựng nhà ở phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026; trường học, trạm y tế bị hư hỏng phải được khắc phục sớm.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp thiệt hại, tham mưu kiến nghị Trung ương hỗ trợ, đồng thời xây dựng chính sách phục hồi sản xuất nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, hoàn thành trước ngày 30/11. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ phục hồi hạ tầng, bảo đảm an toàn hồ đập, kiểm soát giá cả, phòng chống dịch bệnh, khôi phục điện, nước, viễn thông.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 10 được đề nghị chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất cho khách hàng bị thiệt hại. Cục Thuế tỉnh phải hướng dẫn kịp thời chính sách miễn giảm thuế theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương chuẩn bị kịch bản ứng phó bão số 15, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, rà soát khu vực nguy cơ sạt lở để di dời dân đến nơi an toàn.