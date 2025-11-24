Hà Nội hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ của thành phố cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà với mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (thứ 3 từ trái sang) chứng kiến đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ 3 tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Như Ý.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, năm 2025 thiên tai, bão lũ xảy ra rất nặng nề, không chỉ ở miền Bắc, miền Trung mà giờ đây là Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", đến thời điểm này thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của thiên tai trên 200 tỷ đồng.

Vừa qua, Bộ Chính trị phân công thành phố Hà Nội trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai, bước đầu Hà Nội đã hỗ trợ 50 tỷ đồng để giúp Gia Lai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất cũng như ổn định đời sống người dân ngay sau mưa lũ. Hiện nay, hai địa phương đang tính toán các phương án phù hợp nhất.

Ông Phong cũng chia sẻ, Thủ đô Hà Nội luôn luôn hướng về các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Với 3 tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, nếu có những nội dung gì mà Hà Nội có thể giúp đỡ được, các địa phương chủ động đề xuất, thành phố sẽ có những giải pháp phù hợp.

“Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, chúng tôi xin chân thành chia sẻ với những mất mát, đau thương của đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ vừa qua”, ông Phong, nói.