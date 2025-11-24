Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

Trường Phong - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ của thành phố cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hoà với mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

tienphong-2411ungho.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (thứ 3 từ trái sang) chứng kiến đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ 3 tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Như Ý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, năm 2025 thiên tai, bão lũ xảy ra rất nặng nề, không chỉ ở miền Bắc, miền Trung mà giờ đây là Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", đến thời điểm này thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 22 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của thiên tai trên 200 tỷ đồng.

Vừa qua, Bộ Chính trị phân công thành phố Hà Nội trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai, bước đầu Hà Nội đã hỗ trợ 50 tỷ đồng để giúp Gia Lai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất cũng như ổn định đời sống người dân ngay sau mưa lũ. Hiện nay, hai địa phương đang tính toán các phương án phù hợp nhất.

Ông Phong cũng chia sẻ, Thủ đô Hà Nội luôn luôn hướng về các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Với 3 tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, nếu có những nội dung gì mà Hà Nội có thể giúp đỡ được, các địa phương chủ động đề xuất, thành phố sẽ có những giải pháp phù hợp.

“Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, chúng tôi xin chân thành chia sẻ với những mất mát, đau thương của đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ vừa qua”, ông Phong, nói.

Trường Phong - Như Ý
#Thành ủy Hà Nội #Ủng hộ #MTTQ #Miền Trung #Tây Nguyên #Ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục