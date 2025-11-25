Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đèo Khánh Lê, Khánh Sơn cùng nhiều tuyến đường

TPO - Tỉnh Khánh Hòa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và các tuyến đường khác do mưa lũ.

Tối 24/11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương này chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Điểm sụt lún tại đèo Khánh Lê.

Cụ thể, Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê): Sạt lở ta luy âm, ta luy dương đoạn km26–km56, gây chia cắt cục bộ trên tuyến; tại km36+700 và km37+470, mặt đường bị nứt, sụt lún hoàn toàn, sạt lở ta luy âm, ta luy dương; mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, đoạn km207 – km240.

Tỉnh lộ 9 (đèo Khánh Sơn): Sạt lở ta luy âm, ta luy dương đoạn km12–km33; tại km10+180, xói lở đầu cống. Đường tỉnh 701: Đoạn km24–km38, đất đá rơi xuống nền đường, gây chia cắt cục bộ. Đường tỉnh 703: Một số khu vực bị xói lở ta luy và mặt đường. Đường tỉnh 707: Sạt lở mái ta luy âm, ta luy dương đoạn km15–km44. Cầu Ngọc Thảo: Sạt lở mố cầu và tường chắn bê tông phía thượng lưu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết hai tuyến đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn vẫn chưa thể thông tuyến, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục.

Trước đó, ngày 16-20/11, mưa lớn làm nhiều tuyến đường hư hỏng. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C với nhiều đoạn taluy bị sạt, mặt đường nứt, sụt lún. Đá từ đèo rơi trúng xe khách khiến 6 người chết, 19 người bị thương.

Tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn cũng xảy ra sạt lở, vùi lấp lán trại bên trong 10 người trú, làm 2 nạn nhân tử vong, một người bị thương.