Bộ Xây dựng: Khẩn trương xử lý sạt lở đèo Khánh Lê, ứng phó mưa lũ

TPO - Trước diễn biến mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.

Theo công điện của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam được giao phối hợp với các Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét hoặc ngập lụt sâu để cảnh báo và chủ động phân luồng, thậm chí cấm đường khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.

Các đơn vị phải phối hợp với cơ quan truyền thông để kịp thời thông báo cho người dân. Riêng khu vực đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C - nơi vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng - Khu Quản lý đường bộ III và Sở Xây dựng Khánh Hòa được yêu cầu triển khai biện pháp khắc phục ngay, trong đó ưu tiên tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hộ và đơn vị thi công.

Hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) vùi lấp một phần ô tô khách, làm 6 người chết, 19 người bị thương. Ảnh: Phùng Quang.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các lực lượng phải túc trực, hướng dẫn giao thông tại các vị trí dễ ngập sâu, chảy xiết như ngầm, tràn, cầu phao, bến phà. Các điểm đường bị sạt lở, đứt gãy phải được cắm phao tiêu, rào chắn và kiên quyết không cho phương tiện qua lại nếu chưa đảm bảo an toàn.

Đối với đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) được yêu cầu duy trì tuần tra, chốt gác tại các công trình trọng yếu như cầu, đường yếu, khu vực hay xảy ra lũ quét hoặc đá rơi. Nếu mưa lũ gây gián đoạn, ngành đường sắt cần sớm kích hoạt phương án dừng tàu, giãn tàu hoặc tăng bo hành khách tại các khu gian mất an toàn.

Ngành đường sắt đã bãi bỏ lịch chạy các tàu trong hôm nay như SE5 xuất phát từ Hà Nội, SE6 - SE8 xuất phát từ Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát từ Đà Nẵng/Sài Gòn do mưa lũ. Ảnh: VNR.

Cơ quan quản lý ngành giao thông và xây dựng yêu cầu các đơn vị hàng hải và đường thủy phối hợp xác định nơi neo đậu an toàn cho phương tiện, đồng thời di dời toàn bộ tàu thuyền đang neo đậu gần các cầu vượt sông để tránh trôi dạt gây va chạm công trình.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng cũng được yêu cầu kích hoạt phương án ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ chuẩn bị điều kiện khắc phục sự cố công trình và phối hợp đảm bảo giao thông trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Tại các Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, Sở Xây dựng phải chủ động phối hợp lực lượng quản lý đường bộ và cơ quan chức năng để khắc phục sự cố do mưa lũ, thực hiện phân luồng nhằm duy trì giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

Liên quan đến hoạt động vận tải mùa mưa bão, VNR đã thông báo, do tình hình mưa lũ khu vực Nha Trang, Tháp Chàm, ngành đường sắt đã bãi bỏ lịch chạy các tàu trong hôm nay như SE5 xuất phát từ Hà Nội, SE6 - SE8 xuất phát từ Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát từ Đà Nẵng/Sài Gòn.