Thủ tướng: Làm rõ vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Khánh Hòa xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo công điện, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu đèo Khánh Lê, làm vùi lấp, biến dạng 1 xe chở khách, khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê, Khánh Hòa, làm 6 người chết và 19 người bị thương

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, tại Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi nạn nhân cư trú và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người bị chết trong việc xác định danh tính, bàn giao, tiếp nhận, đưa người bị nạn về lo hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Các cơ sở y tế tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương để sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các nạn nhân theo quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện có thể để triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất nêu trên theo đề nghị của địa phương; đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo quy định.

Theo Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa, trên toàn tuyến đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) hiện có 4 điểm sạt lở lớn và một số điểm sạt lở nhỏ khác khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.