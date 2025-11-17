Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nạn nhân kể lại phút sạt lở kinh hoàng làm 25 người thương vong trên đèo Khánh Lê

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi xe khách (6 người chết, 19 người trọng thương) trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại khoảnh khắc đất đá bất ngờ ập xuống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm bệnh nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê.

Sáng 17/11, ông Trần Hòa Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi và động viên các nạn nhân đang điều trị sau vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê.

Trước hậu quả nghiêm trọng của vụ sạt lở xảy ra trên đèo Khánh Lê khiến nhiều người thương vong, ông Trần Hòa Nam không giấu được sự xúc động, bày tỏ nỗi đau xót sâu sắc trước mất mát quá lớn mà các nạn nhân và gia đình đang phải gánh chịu.

nan-nhan.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sẽ dốc toàn lực chăm sóc và điều trị miễn phí cho tất cả các nạn nhân bị thương. Tất cả đều phải ưu tiên cho sức khỏe và sự an toàn của người dân. Ngoài động viên về mặt tinh thần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

nannhannhan.jpg
Hiện có 19 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Anh Nguyễn Long Cương (quê Quảng Ngãi, một hành khách trên chuyến xe bị vùi lấp) vẫn chưa thể quên giây phút đất đá đổ ập xuống ngay trên đầu mình. Anh Cương kể lại, khi đang ngủ thiếp đi, anh bỗng nghe thấy một tiếng "ầm" cực lớn, ban đầu chỉ nghĩ là xe đâm vào vật gì đó.

"Lúc đó, cả xe rung lắc dữ dội rồi dừng hẳn. Tôi bị văng khỏi ghế nhưng vẫn còn tỉnh. Lúc định thần lại thì thấy bùn đất, đá đổ vào nửa bên kia xe", anh Cương nhớ lại. Sau đó, anh Cương chỉ kịp bò qua cửa thoát hiểm kêu cứu. Do cánh tay bị gãy nên anh Cương không di chuyển được nhiều, chỉ biết nằm chờ đợi lực lượng cứu hộ đến. Hiện tại, cánh tay của anh Cương đã được phẫu thuật và đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

nannhansatlo-5638-1602.jpg
Anh Cương vừa được phẫu thuật tay xong và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó, anh Võ Trường Sinh (28 tuổi) chia sẻ, anh chỉ kịp cảm nhận một áp lực kinh khủng đè lên người. "Nửa thân dưới của tôi bị mắc kẹt, không thể cử động và vô cùng sợ hãi khi nghe tiếng kêu của những người đã tử vong", anh Sinh nói.

nannhannhan.jpg
nan-nhan-5836.jpg
nannhansatlo-5638-1602-2967.jpg

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 16/11, đèo Khánh Lê ở quốc lộ 27C sạt lở sau mưa, đất đá vùi lấp xe khách từ Đà Lạt xuống Nha Trang khiến 6 người tử vong, 19 người bị thương và đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng

2. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái

3. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu

4. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích

5. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn

6. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng

7. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu

8. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng

9. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn

10. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống

11. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái

12. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích

13. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân

14. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu

15. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân

16. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín

17. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu

18. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái

19. Cao Thị Vân - chấn thương đầu

Thanh Thanh
#Khánh Hòa #sạt lở đèo Khánh Lê #nạn nhân #động viên #hỗ trợ

