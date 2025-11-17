Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sạt lở đèo Khánh Sơn, 6 người chết: Tình hình sức khoẻ 19 nạn nhân còn lại hiện ra sao?

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số nạn nhân cấp cứu, 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị chấn thương phần đầu, gãy xương chân tay hoặc bàn chân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ sạt lở ở đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ Khánh Hòa, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 16/11. Xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531.14 đang lưu thông trên Quốc lộ 27C theo hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang. Khi xe đến Km45, thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xe bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi sạt xuống vùi lấp, gây hư hỏng nặng cho chiếc xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ Phòng PC08 Khánh Hòa đã lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, chốt chặn giao thông và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

khanh.jpg
Xe khách bị đất đá vùi khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Công tác tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn do thời điểm xảy ra sạt lở trời mưa lớn và vị trí Km45 nằm giữa hai điểm sạt lở khác tại Km43 và Km47. Điều này khiến các phương tiện và lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được bằng đường bộ, buộc lực lượng chức năng phải đi bộ xuyên rừng để đến vị trí xe gặp nạn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bác sĩ Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu, đưa 19 người bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Trong 6 người tử vong, 4 nạn nhân được chở tới bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và tỉnh Khánh Hoà.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Thanh Thanh
#sạt lở đất #Khánh Hòa #tai nạn giao thông #xe khách #cứu hộ #đèo Khánh Sơn #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục