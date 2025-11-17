Sạt lở đèo Khánh Sơn, 6 người chết: Tình hình sức khoẻ 19 nạn nhân còn lại hiện ra sao?

TPO - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số nạn nhân cấp cứu, 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị chấn thương phần đầu, gãy xương chân tay hoặc bàn chân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ sạt lở ở đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ Khánh Hòa, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 16/11. Xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531.14 đang lưu thông trên Quốc lộ 27C theo hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang. Khi xe đến Km45, thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xe bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi sạt xuống vùi lấp, gây hư hỏng nặng cho chiếc xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ Phòng PC08 Khánh Hòa đã lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, chốt chặn giao thông và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Xe khách bị đất đá vùi khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Công tác tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn do thời điểm xảy ra sạt lở trời mưa lớn và vị trí Km45 nằm giữa hai điểm sạt lở khác tại Km43 và Km47. Điều này khiến các phương tiện và lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được bằng đường bộ, buộc lực lượng chức năng phải đi bộ xuyên rừng để đến vị trí xe gặp nạn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bác sĩ Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu, đưa 19 người bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Trong 6 người tử vong, 4 nạn nhân được chở tới bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và tỉnh Khánh Hoà.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số nạn nhân cấp cứu, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật, 16 người còn lại bị thương phần đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương không nguy hiểm đến tính mạng.