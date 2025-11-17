Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 5 người tử vong, nhiều người bị thương

TPO - Mưa lớn liên tiếp gây sạt lở trên đèo Khánh Lê đã khiến một xe khách 40 chỗ bị đất đá vùi lấp. Vụ việc làm 5 người thiệt mạng, hàng chục nạn nhân bị thương và mắc kẹt.

Sáng 17/11, lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 22h30 ngày 16/11, một xe khách 40 chỗ chạy tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi đã bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê). Vụ việc khiến 5 người tử vong và nhiều hành khách mắc kẹt.

Do mưa lớn kéo dài, sạt lở xảy ra liên tiếp trên tuyến đèo Khánh Lê, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận hiện trường.

Xe khách bị đất đá vùi khiến 5 người tử vong. Ảnh: K.H

Theo thông tin ban đầu, xe khách Phương Trang mang biển kiểm soát 59H-53114, lưu thông theo hướng Đà Lạt – Nha Trang. Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ gặp nạn. Thời điểm này trời mưa rất to, khu vực đèo xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó có hai điểm lớn tại km43 và km47.

Đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, đánh trực diện vào bên phải xe khách, khiến phương tiện hư hỏng nặng và nhiều hành khách bị mắc kẹt trong khoang xe.

Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường. Trong đêm lực lượng chức năng đã đưa được 3 thi thể ra khỏi xe; còn 2 nạn nhân khác vẫn bị kẹt do đá lớn đè lên.

Những hành khách bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Sáng nay, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp cắt gọt xe, đưa những nạn nhân còn lại ra ngoài để chuyển đi điều trị.