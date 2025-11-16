Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Clip: Tháo chạy vì sạt lở, đất đổ ào ào xuống đường ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân ghi lại cảnh nhiều người tháo chạy thoát khỏi điểm sạt lở trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Người đi đường tháo chạy khi phát hiện khối đất đỏ trên sườn đồi ào ào đổ xuống, một xe máy bị lấp một phần tại hiện trường.

Chiều 16/11, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua địa bàn xã.

Clip tháo chạy khỏi điểm sạt lở trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 40B nối từ xã Nam Trà My đi xã Trà Linh (đoạn qua thôn Trà Don, xã Nam Trà My). Vụ sạt lở làm một đoạn đường bị vùi lấp, rất may không có thiệt hại về người.

Người đi đường đã quay lại đoạn clip nhiều người tháo chạy kịp thoát khỏi điểm sạt lở này. Theo clip được ghi lại, một số người dân đi qua đoạn đường phát hiện sạt lở, khối đất đỏ trên sườn đồi đổ ập xuống bất ngờ làm nhiều người tháo chạy. Tại hiện trường, một xe máy của người đi đường bị vùi lấp 1 phần.

Theo lãnh đạo xã, tình hình sạt lở trên địa bàn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trước đó nên đất đã bị bão hòa, hiện nay địa bàn tiếp tục có mưa nguy cơ xảy ra sạt lở. Chính quyền khuyến cáo người dân cảnh giác, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, hướng dẫn bà con di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Hoài Văn
#sạt lở #Đà Nẵng #miền núi #quốc lộ #cảnh báo #địa phương #mưa lớn #tháo chạy #hiện trường sạt lở

