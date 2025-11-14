Sạt lở đồi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Quân đội điều động 103 người vào hiện trường cứu hộ

TPO - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã điều động 103 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ

Tối 14/11, ông Nguyễn An – Bí thư xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vẫn chưa liên lạc được với 3 người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra sáng nay. Các lực lượng đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở để triển khai công tác cứu hộ.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra sáng nay tại xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng

Video khoảnh khắc mảng đồi đổ ập kinh hoàng ở xã Hùng Sơn.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9h30 sáng nay, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước khoảng 250m. Mảng đồi lớn đổ ập xuống vùi lấp nhiều khu vực. Dòng sạt lở kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn 1km.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (đều trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, gây hư hỏng 200m tuyến đường liên xã, làm thiệt hại khoảng 20ha lúa nước và hoa màu của người dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người của hai thôn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, 87 hộ với 350 nhân khẩu ở thôn H’juh được sơ tán về thôn Cha’lăng; 84 hộ với 314 nhân khẩu thôn G’lao được chuyển đến Trường Tiểu học Gari và thôn Ch’lăng để tạm trú.

Lập sở chỉ huy tại hiện trường, khẩn trương triển khai cứu hộ vụ sạt lở

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng điều động 103 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương triển khai tìm kiếm và khắc phục hậu quả. Hai flycam và chó nghiệp vụ cũng được huy động hỗ trợ quan sát và khoanh vùng vị trí nghi có người bị nạn.

Sở chỉ huy tiền phương được thành lập ngay tại hiện trường do Thượng tá Trần Kim Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ huy, kịp thời điều hành mọi hoạt động tìm kiếm - cứu hộ và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.