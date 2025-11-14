Vụ mảng đồi đổ ập xuống vùi lấp 5 nhà rẫy ở Đà Nẵng: 3 người mất liên lạc

TPO - Liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra sáng nay tại xã biên giới Hùng Sơn, hiện có 3 người được cho là đi làm rẫy ở khu vực này nhưng chưa thể liên lạc được. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở xảy ra sáng nay trên địa bàn. Cả mảng đồi đổ ập xuống vùi lấp khoảng 5 nhà rẫy của người dân địa phương và làm hư hỏng hơn 200m tuyến đường ĐH4.

Dòng sạt lở kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn 1km. Hiện có 3 người dân thôn Pứt vào khu vực này làm rẫy nhưng hiện chưa liên lạc được.

Lực lượng chức năng chăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xảy ra sạt lở sáng nay.

Hiện các lượng chức năng đang có mặt gần khu vực sạt lở, tìm cách tiếp cận được hiện trường để ghi nhận chi tiết. Xã cũng đã báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng để nắm tình hình và chỉ đạo công tác hỗ trợ.

Như Tiền Phong thông tin, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay tại thôn Pứt, xã miền núi Hùng Sơn. Theo lãnh đạo xã, 3 ngày qua trên địa bàn thời tiết đều nắng ráo, không có mưa, nhưng quả đồi vẫn bất ngờ sạt xuống.

Hiện lực lượng tại chỗ đã được huy động, triển khai phương châm “4 tại chỗ” ứng phó sạt lở.