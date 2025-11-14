Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ mảng đồi đổ ập xuống vùi lấp 5 nhà rẫy ở Đà Nẵng: 3 người mất liên lạc

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra sáng nay tại xã biên giới Hùng Sơn, hiện có 3 người được cho là đi làm rẫy ở khu vực này nhưng chưa thể liên lạc được. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở xảy ra sáng nay trên địa bàn. Cả mảng đồi đổ ập xuống vùi lấp khoảng 5 nhà rẫy của người dân địa phương và làm hư hỏng hơn 200m tuyến đường ĐH4.

Dòng sạt lở kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn 1km. Hiện có 3 người dân thôn Pứt vào khu vực này làm rẫy nhưng hiện chưa liên lạc được.

3869861510854093919.jpg
194972517389080943.jpg
fa81c5c534feb8a0e1ef.jpg
Lực lượng chức năng chăng dây cảnh báo nguy hiểm tại khu vực xảy ra sạt lở sáng nay.

Hiện các lượng chức năng đang có mặt gần khu vực sạt lở, tìm cách tiếp cận được hiện trường để ghi nhận chi tiết. Xã cũng đã báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng để nắm tình hình và chỉ đạo công tác hỗ trợ.

Như Tiền Phong thông tin, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay tại thôn Pứt, xã miền núi Hùng Sơn. Theo lãnh đạo xã, 3 ngày qua trên địa bàn thời tiết đều nắng ráo, không có mưa, nhưng quả đồi vẫn bất ngờ sạt xuống.

Hiện lực lượng tại chỗ đã được huy động, triển khai phương châm “4 tại chỗ” ứng phó sạt lở.

Hoài Văn
#sạt lở #Đà Nẵng #Hùng Sơn #mất liên lạc #thiệt hại #cứu hộ #biên giớii

Xem thêm

Cùng chuyên mục