Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn 700mm, lũ trên sông báo động 3

Thanh Hiền
TPO - Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông hoạt động mạnh nên từ đêm 15/11 đến hết ngày 18/11, Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo đó, tổng lượng mưa cả đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Vùng núi phía Nam phổ biến 250 - 500mm, có nơi trên 700mm.

tp-lu-22.jpg
Với lượng mưa lớn và lũ trên các sông, những khu vực trũng thấp nguy cơ cao xảy ra ngập lụt. Ảnh: Thanh Hiền

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cũng cho biết thêm, từ 16 - 20/11, trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở trên thượng lưu các sông từ 6.0-9.0m, trung lưu từ 3.0-6.0m và hạ lưu từ 1.0-2.0m.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động (BĐ)2 đến BĐ3, có nơi trên BĐ3, sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị; sạt lở ở các sườn dốc khu vực vùng núi.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua tại Đà Nẵng khiến hơn 76.000 hộ dân bị ngập, 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng, hàng loạt gia súc gia cầm bị cuốn trôi… Tổng thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Thanh Hiền
